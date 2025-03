¿Cómo afecta a la población inmigrante esta medida?

El hecho de no poder contar con el servicio de traducción hace que cientos de personas que no dominan el idioma inglés no puedan tener acceso a varios programas que los benefician y que les abren puertas en Estados Unidos.

Esto significa que, si un empleado de USCIS no domina el idioma del solicitante, se le ordenará colgar la llamada y este no tendrá acceso a traductores ni posibilidad de ser transferido a otro agente bilingüe.