Una de las piezas más controversiales del arte contemporáneo volvió a generar controversia y fascinación.

Se trata del inodoro de oro America, del artista italiano Maurizio Cattelan,que se vendió en una subasta de Sotheby’s por 12,1 millones de dólares.

En Nueva York, en donde el mercado del arte suele moverse entre récords y excentricidades, pocas piezas logran hacer tanto ruido como America, el famoso inodoro de oro macizo creado por el artista italiano Maurizio Cattelan.

La obra, una escultura completamente funcional hecha en oro de 18 quilates, fue subastada esta semana por 12,1 millones de dólares en Sotheby’s, según confirmó la agencia EFE, que cubrió directamente la jornada de venta.

La pieza, que pesa más de 100 kilogramos, no solo impresiona por su material, sino que también carga con un largo historial de provocación.

Cattelan, conocido por desafiar los límites del arte contemporáneo, el mismo autor del plátano pegado con cinta adhesiva que dio la vuelta al mundo, creó America en 2016, como una sátira directa sobre el lujo, el poder adquisitivo y el absurdo del consumo.

En palabras citadas por el propio artista citadas por el South China Morning Post, la obra recuerda que sin importar si alguien come “un almuerzo de 200 dólares o un hot dog de 2 dólares, el resultado es el mismo cuando se trata del baño”.

“America,” a sculpture of a solid-gold toilet, attracted a lone bid over the telephone from a famous American brand, selling for $12.1 million at a Sotheby's auction.



The 18-carat toilet was created by the same artist behind last year’s $6.2 million duct tape banana. pic.twitter.com/tgUpqBLVkh — The Wall Street Journal (@WSJ) November 19, 2025

¿En dónde se llevó a cabo la subasta?

La subasta se desarrolló en la sede de Sotheby’s en Manhattan, donde la obra ya atraía miradas desde su exhibición previa.

Según lo que registra la agencia EFE, America recibió solo una oferta telefónica, realizada por una marca estadounidense de gran reconocimiento que decidió mantenerse en el anonimato.

Ese único golpe de martillo bastó para adjudicarla. El precio partía de unos 10 millones, equivalentes al valor del oro usado en la obra, según estimaciones citadas por el South China Morning Post.

Antes de llegar al mercado, la pieza pertenecía al financiero y propietario de los New York Mets, Steve Cohen, quien la había adquirido tras su instalación en el Museo Guggenheim de Nueva York.

Fue allí donde la obra alcanzó fama mundial: el museo permitía a los visitantes usar el inodoro, una experiencia que terminó convirtiéndose en una reflexión pública sobre clase, acceso y valor.

La venta del inodoro America de Maurizio Cattelan por 12,1 millones de dólares no solo es un hito económico, sino también un momento simbólico.