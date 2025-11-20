Suscribirse

Estados Unidos

Una pieza de oro para la historia: ‘America’ se subasta por 12,1 millones de dólares en Nueva York

Una marca estadounidense pagó más de 12 millones de dólares en Sotheby’s por la polémica pieza de oro macizo de Maurizio Cattelan, un símbolo de lujo, sátira y crítica social.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 3:28 p. m.
Una pieza de oro para la historia: ‘America’ se subasta por 12,1 millones de dólares en Nueva York”
'America' es una pieza de oro que genera una mezcla de sorpresa, absurdo y admiración. | Foto: Composición Semana X @WSJ

Una de las piezas más controversiales del arte contemporáneo volvió a generar controversia y fascinación.

Se trata del inodoro de oro America, del artista italiano Maurizio Cattelan,que se vendió en una subasta de Sotheby’s por 12,1 millones de dólares.

Contexto: Este es el precio del Tesla Cybertruck usado en noviembre en Estados Unidos

El inodoro de oro que sacudió a Nueva York con una venta de 12.1 millones de dólares

En Nueva York, en donde el mercado del arte suele moverse entre récords y excentricidades, pocas piezas logran hacer tanto ruido como America, el famoso inodoro de oro macizo creado por el artista italiano Maurizio Cattelan.

La obra, una escultura completamente funcional hecha en oro de 18 quilates, fue subastada esta semana por 12,1 millones de dólares en Sotheby’s, según confirmó la agencia EFE, que cubrió directamente la jornada de venta.

La pieza, que pesa más de 100 kilogramos, no solo impresiona por su material, sino que también carga con un largo historial de provocación.

Cattelan, conocido por desafiar los límites del arte contemporáneo, el mismo autor del plátano pegado con cinta adhesiva que dio la vuelta al mundo, creó America en 2016, como una sátira directa sobre el lujo, el poder adquisitivo y el absurdo del consumo.

En palabras citadas por el propio artista citadas por el South China Morning Post, la obra recuerda que sin importar si alguien come “un almuerzo de 200 dólares o un hot dog de 2 dólares, el resultado es el mismo cuando se trata del baño”.

¿En dónde se llevó a cabo la subasta?

La subasta se desarrolló en la sede de Sotheby’s en Manhattan, donde la obra ya atraía miradas desde su exhibición previa.

Según lo que registra la agencia EFE, America recibió solo una oferta telefónica, realizada por una marca estadounidense de gran reconocimiento que decidió mantenerse en el anonimato.

Ese único golpe de martillo bastó para adjudicarla. El precio partía de unos 10 millones, equivalentes al valor del oro usado en la obra, según estimaciones citadas por el South China Morning Post.

Antes de llegar al mercado, la pieza pertenecía al financiero y propietario de los New York Mets, Steve Cohen, quien la había adquirido tras su instalación en el Museo Guggenheim de Nueva York.

Fue allí donde la obra alcanzó fama mundial: el museo permitía a los visitantes usar el inodoro, una experiencia que terminó convirtiéndose en una reflexión pública sobre clase, acceso y valor.

Contexto: Así puede alquilar un auto de forma sencilla y rápida en Estados Unidos. Hay opciones económicas para vehículos de lujo

La venta del inodoro America de Maurizio Cattelan por 12,1 millones de dólares no solo es un hito económico, sino también un momento simbólico.

La pieza encarna perfectamente la tensión entre lujo, arte y funcionalidad, desafiando al público a pensar sobre cuál es el verdadero valor de una obra de arte.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cruz Roja Colombiana aclara que reducción de presupuesto no le afecta y reafirma su compromiso por ayudar a las personas

2. Inesperada reacción del dueño de Miss Universo al ver a Miss Colombia en pasarela; fue captado en pleno evento

3. La TSA cobraría una tarifa para pasar por los controles de los aeropuertos de Estados Unidos, si no cuenta con estos documentos

4. Procuraduría se pronuncia otra vez sobre proceso de elección de contralor de Cali y advierte graves riesgos jurídicos

5. Exponen radical decisión en Miss Universe 2025 y dejan en evidencia nuevo escándalo: “Dejen de enviarme mensajes”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidospiezasOrosubastaNueva York

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.