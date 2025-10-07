Varios estados de EE. UU. en emergencia por peligrosos incendios forestales que se propagan rápidamente

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), emitió una alerta de alto riesgo de incendio todas las regiones del estado de Maine, al noreste de Estados Unidos.

La oficina de NWS de las zonas de Gray y Caribou sostienen que se formó una combinación de aire muy seco y vientos del suroeste, lo que eleva la posibilidad de incendios forestales.

NWS dice que “se espera un calor récord hoy con sol, una brisa del suroeste y temperaturas máximas en el interior entre 80 y 85 °F. Mucho calor nuevamente el martes".

The forecasted start time of much-needed rainfall tonight. #mewx pic.twitter.com/7HhkdJP0iY — NWS Caribou (@NWSCaribou) October 7, 2025

El riesgo cubre tanto el oeste de Maine, incluidas ciudades como Farmington, Lewiston-Auburn, Portland, Rockland y Bridgton, como el norte y el este de Maine, abarcando comunidades como Allagash, Fort Kent, Presque Isle, Bangor y Bar Harbor, según Newsweek.

El tiempo seco y ventoso persistirá durante la tarde y se espera que se debilite al anochecer, a medida que disminuyan las ráfagas de viento y aumente la humedad, lo que antecede a horas lluviosas.

Los incendios

El NWS destacó el peligro de las fogatas a la deriva y enfatizó la importancia de asegurar que el fuego esté completamente extinguido antes de abandonar el lugar.

Cuerpo de bomberos intenta apagar las llamas | Foto: Marcio José Sánchez/AP

“Pequeñas chispas en estas condiciones podrían causar una rápida propagación del incendio. Los residentes de las zonas afectadas, incluidos los principales centros de población, así como las comunidades rurales y forestales, deben tener precaución cerca de cualquier fuente de ignición”, destacó el NWS.

Si bien esta temporada no se caracteriza por calor extremo, la época ha resultado seca y con los vientos mencionados, por lo que es probable la propagación de llamas.

Las autoridades también instan a las personas a comunicarse con el cuerpo oficial de la zona ante cualquier eventualidad, y acatar las recomendaciones de los organismos de emergencia que rigen el lugar.