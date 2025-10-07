Suscribirse

Estados Unidos

Varios estados de EE. UU. en emergencia por peligrosos incendios forestales que se propagan rápidamente

Los incendios se pueden presentar por el tiempo seco y los vientos persistentes.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
7 de octubre de 2025, 7:19 p. m.
Las llamas siguen arrasando con inmensas hectáreas de bosque en el Klamath National Forest en California
Las llamas pueden propagarse de forma peligrosa | Foto: AFP / David Mcnew

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), emitió una alerta de alto riesgo de incendio todas las regiones del estado de Maine, al noreste de Estados Unidos.

La oficina de NWS de las zonas de Gray y Caribou sostienen que se formó una combinación de aire muy seco y vientos del suroeste, lo que eleva la posibilidad de incendios forestales.

Contexto: Calentamiento global: estudio reveló que los incendios forestales extremos que antes ocurrían cada 500 años ahora se repiten cada 15

NWS dice que “se espera un calor récord hoy con sol, una brisa del suroeste y temperaturas máximas en el interior entre 80 y 85 °F. Mucho calor nuevamente el martes".

El riesgo cubre tanto el oeste de Maine, incluidas ciudades como Farmington, Lewiston-Auburn, Portland, Rockland y Bridgton, como el norte y el este de Maine, abarcando comunidades como Allagash, Fort Kent, Presque Isle, Bangor y Bar Harbor, según Newsweek.

Contexto: Huracán Priscilla se fortalece en el Pacífico y ya amenaza a la costa suroeste de EE. UU.; habría inundaciones al final de semana

El tiempo seco y ventoso persistirá durante la tarde y se espera que se debilite al anochecer, a medida que disminuyan las ráfagas de viento y aumente la humedad, lo que antecede a horas lluviosas.

Los incendios

El NWS destacó el peligro de las fogatas a la deriva y enfatizó la importancia de asegurar que el fuego esté completamente extinguido antes de abandonar el lugar.

Un incendio forestal en las montañas al norte de Los Ángeles está arrasando miles de hectáreas y obligando a evacuaciones
Cuerpo de bomberos intenta apagar las llamas | Foto: Marcio José Sánchez/AP

“Pequeñas chispas en estas condiciones podrían causar una rápida propagación del incendio. Los residentes de las zonas afectadas, incluidos los principales centros de población, así como las comunidades rurales y forestales, deben tener precaución cerca de cualquier fuente de ignición”, destacó el NWS.

Si bien esta temporada no se caracteriza por calor extremo, la época ha resultado seca y con los vientos mencionados, por lo que es probable la propagación de llamas.

Las autoridades también instan a las personas a comunicarse con el cuerpo oficial de la zona ante cualquier eventualidad, y acatar las recomendaciones de los organismos de emergencia que rigen el lugar.

A medida que lleguen las lluvias, el nivel de alerta irá disminuyendo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El próximo 12 de octubre se implosionarán los puentes de Puente Aranda, donde confluyen cuatro importantes vías de la ciudad

2. Excomandante de las Fuerzas Militares rechazó señalamientos por el asesinato de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle

3. El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

4. Seis contratos por $17.000 millones enredan a Misael Cadavid; parte del dinero habría sido usado para su campaña electoral a la Cámara de Representantes

5. Presuntos asesinos de un guardián del Inpec se enfrentaron a bala con la Policía: ocho fueron capturados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosIncendios forestales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.