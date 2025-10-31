Suscribirse

Estados Unidos

Video muestra brutal persecución policial: patrulla sube al andén y casi atropella a un hombre en EE. UU.

Las autoridades investigan el insólito momento. El oficial implicado fue suspendido de su cargo.

Redacción Mundo
1 de noviembre de 2025, 3:00 a. m.
Al parecer, no hubo motivo para desatar la persecución. | Foto: Tomada de redes sociales

En redes sociales se ha hecho viral el video de una persecución policial en Estados Unidos que desató un fuerte debate en el país sobre el salvaje operativo que quedó captado en imágenes.

El impactante video muestra a un oficial de la policía de la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, que al parecer pretendía atropellar a un peatón, ya que en la persecución el oficial que iba conduciendo se subió al andén, mientras que el sospechoso corría para huir de la escena.

Mientras tanto, el hombre que grabó el momento le dice al agente que no tiene motivos para detener a su amigo.

Sin embargo, el policía conduce el carro por un callejón, lo sube a la acera y acelera en dirección al sospechoso que corre en dirección opuesta.

La escena continúa por unos minutos: el policía persigue al hombre por la calle, bastante concurrida, recorre a alta velocidad y varias veces la cuadra, ingresa a callejones, ocasiona pánico en otros conductores, ya que el agente va a toda velocidad por la pequeña carretera.

Momentos después, se ve cómo la patrulla ingresa a un callejón, que parece dar con la parte de atrás de una de las casas del vecindario y se choca con la reja de la residencia. Luego el agente sale del auto y se aleja de la cámara.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
El Departamento de Policía de Baltimore está investigando el incidente. | Foto: Getty Images

El salvaje momento está siendo investigado por las autoridades de la ciudad.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la persecución y el motivo que desató el enfrentamiento de la policía. De acuerdo con lo detallado por el hombre que grabó el video y lo compartió en redes, él y su grupo de amigos estaban departiendo en la zona cuando llegó el policía y les pidió en reiteradas oportunidades que se fueran de allí, supuestamente, sin justificación aparente.

“Lo que se ve en este video no solo es perturbador, sino alarmante”, declaró el comisionado de policía de Baltimore, Richard Worley, en un comunicado al respecto.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
El oficial implicado fue suspendido de la policía. | Foto: Getty Images

“No esperamos que nuestros agentes se comporten de esta manera y este incidente no refleja los valores ni los estándares del Departamento de Policía de Baltimore”, agregó.

Al mismo tiempo, un portavoz del departamento de policía aseguró que el oficial, que no ha sido identificado públicamente, fue suspendido de sus operaciones, pero que sigue recibiendo su suelo.

“Esta investigación será exhaustiva, de conformidad con todas las leyes y reglamentos, para garantizar la debida rendición de cuentas”, dijo, por su parte, el alcalde Brandon Scott en un informe sobre lo sucedido.

