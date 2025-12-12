Suscribirse

Estados Unidos

Video revela el momento exacto en que una casa explota y queda destruida: seis personas resultaron heridas en California

El accidente ocurrió por una fuga de gas que no se pudo controlar de manera rápida.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
13 de diciembre de 2025, 3:23 a. m.
x
La explosión se produjo en la mañana del jueves 11 de diciembre. | Foto: Tomada de redes sociales

Por redes sociales se volvió viral un video donde quedó el momento exacto en el que una casa queda completamente destruida tras una fuerte explosión en California, Estados Unidos. En el incidente seis personas resultaron heridas.

Los hechos ocurrieron en el barrio Bay Area, en la ciudad de San Francisco. La explosión de gas destruyó una vivienda, rompió ventanas, vidrios y sacudió las casas cercanas.

Las personas afectadas fueron trasladadas a hospitales cercanos, de acuerdo con las autoridades que acudieron a la emergencia.

x
Seis personas fueron trasladadas a centros asistenciales. | Foto: AP

La prensa que también llegó al lugar recopiló los testimonios de los testigos y demás residentes que estaban allí justo cuando se presentó la explosión. Brittany Maldonado, una vecina que vive al otro lado de la calle de la casa que salió volando por los aires, dijo que estaba en su habitación cuando su esposo la alertó sobre lo sucedido.

Contexto: Increíble video: así rescataron la tractomula que quedó colgando de un puente en Virginia Occidental, EE.UU.

“Las cajas se cayeron y todo se sacudió. Pensamos que alguien acababa de salir volando de la autopista y que su coche estaba en nuestra sala”, contó, de acuerdo con las declaraciones que recogió NBC News.

“Fue como si alguien hubiera lanzado una bomba”, agregó la residente de la zona.

Fue momentos después, que se les ocurrió revisar la cámara de seguridad que está en la puerta de entrada de su casa, que pudieron evidenciar el momento exacto de la explosión. Aquella grabación fue compartida en internet.

Contexto: Nueva York y la Costa Este se preparan para la primera tormenta de hielo y nieve en invierno. Hay estados en emergencia

El subjefe de bomberos del condado de Alameda, Ryan Nishimoto, le aseguró a los periodistas que tres personas heridas fueron llevadas de inmediato a centros médicos, debido a la gravedad de su estado de salud, mientras que las otras tres sufrieron heridas leves.

x
Explosión de tubería de gas deja seis heridos. | Foto: AP

El oficial de bomberos también detalló que, hasta ese momento, se desconocía si las personas eran trabajadores o residentes del lugar. Hasta este viernes no se han reportado víctimas fatales del incidente.

La compañía de servicios públicos Pacific Gas & Electric Co. anunció que recibió una alerta el jueves cerca de las 7:35 a. m. sobre una constructora que dañó una línea de gas subterránea. Pese a que los trabajadores llegaron de inmediato para arreglar el problema, el gas se escapaba por varios filtros.

Los empleados lograron detener la filtración dos horas después, a las 9:35 a. m., diez minutos después ocurrió la explosión, confirmó el portavoz de la empresa, Tamar Sarkissian.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Díaz jugará con futbolista élite en Bayern Múnich: cuesta 50 millones de euros serán dupla letal

2. Presidente Gustavo Petro le dice al ELN que no hacen paro contra Trump, “sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”

3. Irán incauta un buque petrolero dos días después de que EE.UU. hiciera lo mismo en las costas de Venezuela

4. El gol de José Enamorado, a ras de campo y con sonido ambiente: Junior atormenta a Tolima en la final de ida de Liga Betplay

5. Video revela el momento exacto en que una casa explota y queda destruida: seis personas resultaron heridas en California

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosExplosión

Noticias Destacadas

x

Video revela el momento exacto en que una casa explota y queda destruida: seis personas resultaron heridas en California

Redacción Mundo
x

Trump bromea sobre la propuesta legislativa de Melania para proteger a los jóvenes en EE. UU.: “No sé qué está haciendo, pero será genial”

Redacción Mundo
Tyler Robinson en juicio

“Pienso en ese tiroteo a diario”: lector de labios analiza conversación del presunto asesino del republicano Charlie Kirk

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.