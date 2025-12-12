Video revela el momento exacto en que una casa explota y queda destruida: seis personas resultaron heridas en California

Por redes sociales se volvió viral un video donde quedó el momento exacto en el que una casa queda completamente destruida tras una fuerte explosión en California, Estados Unidos. En el incidente seis personas resultaron heridas.

Los hechos ocurrieron en el barrio Bay Area, en la ciudad de San Francisco. La explosión de gas destruyó una vivienda, rompió ventanas, vidrios y sacudió las casas cercanas.

Las personas afectadas fueron trasladadas a hospitales cercanos, de acuerdo con las autoridades que acudieron a la emergencia.

Seis personas fueron trasladadas a centros asistenciales. | Foto: AP

La prensa que también llegó al lugar recopiló los testimonios de los testigos y demás residentes que estaban allí justo cuando se presentó la explosión. Brittany Maldonado, una vecina que vive al otro lado de la calle de la casa que salió volando por los aires, dijo que estaba en su habitación cuando su esposo la alertó sobre lo sucedido.

“Las cajas se cayeron y todo se sacudió. Pensamos que alguien acababa de salir volando de la autopista y que su coche estaba en nuestra sala”, contó, de acuerdo con las declaraciones que recogió NBC News.

WATCH: Large explosion destroys multiple homes after crew hits gas line in Hayward, California. At least 6 people injured pic.twitter.com/KWJvv1gUoY — BNO News Live (@BNODesk) December 11, 2025

“Fue como si alguien hubiera lanzado una bomba”, agregó la residente de la zona.

Fue momentos después, que se les ocurrió revisar la cámara de seguridad que está en la puerta de entrada de su casa, que pudieron evidenciar el momento exacto de la explosión. Aquella grabación fue compartida en internet.

El subjefe de bomberos del condado de Alameda, Ryan Nishimoto, le aseguró a los periodistas que tres personas heridas fueron llevadas de inmediato a centros médicos, debido a la gravedad de su estado de salud, mientras que las otras tres sufrieron heridas leves.

Explosión de tubería de gas deja seis heridos. | Foto: AP

El oficial de bomberos también detalló que, hasta ese momento, se desconocía si las personas eran trabajadores o residentes del lugar. Hasta este viernes no se han reportado víctimas fatales del incidente.

La compañía de servicios públicos Pacific Gas & Electric Co. anunció que recibió una alerta el jueves cerca de las 7:35 a. m. sobre una constructora que dañó una línea de gas subterránea. Pese a que los trabajadores llegaron de inmediato para arreglar el problema, el gas se escapaba por varios filtros.