Walmart revela los mejores regalos para Navidad: llegan en menos de dos días y tienen descuento de hasta el 60 %

Con la Navidad cada vez más cerca, miles de personas se apresuran para hacer las compras necesarias de los regalos de Noche Buena para sus seres queridos y de los implementos que necesitan para decorar sus casas u ofrecer a sus invitados, en caso de que celebren la festividad en sus casas.
Estos días de diciembre suelen conglomerar cientos de compradores en las tiendas y en los centros comerciales, lo que hace las filas de pagos bastante largas y complejas, además de que algunos productos se agotan rápido. Ante la situación, algunas personas optan por hacer sus compras en línea, con el riesgo de que su pedido no llegue a tiempo en caso de que lo realicen con pocos días de antelación.
Por lo tanto, la minorista más reconocida de Estados Unidos: Walmart anunció cuáles son sus productos estrella para regalar esta Navidad, con la garantía de que llegará a tiempo si los estadounidenses lo compran lo más pronto posible por internet. Estos artículos tiene la opción de entrega en 2 días, al día siguiente o de manera inmediata, lo que será una gran ayuda para quienes realizan sus pedidos a último momento.
Estos son los 20 productos más vendidos en diciembre y que llegan en menos de 2 días y que, además, están en descuento:
- Batidora inclinable marca KitchenAid, modelo Wildflower, con tazón de cerámica, batidor plano, gancho para masa y batidor. Con un valor de 379 dólares (su precio original es de 550 dólares).
- Máquina de bebidas congeladas Ninja SLUSHi, 72 oz. En la página web de Walmart tiene un precio de 229 dólares.
- Aspiradora inalámbrica Dyson V8 Absolute, por 280 dólares (antes 590 dólares).
- Bolso Jet Set Travel Dome de marca Michael Kors: 53 dólares (originalmente cuesta 289 dólares).
- Televisor inteligente LED HDR UHD 4K de 50″ marca VIZIO, por el valor de 198 dólares (antes 268 dólares).
- Aretes marca JeenMata de solitario de moissanita redonda de 2 quilates con 4 puntas y baño de oro blanco de 18 k para mujer. Precio: 36 dólares.
- Auriculares de alto rendimiento Beats Powerbeats Pro 2, los cuales cuestan 200 dólares.
- Dron de marca AUOSHI 4K FPV con cámara dual, a 50 dólares (sin el descuento valen 125 dólares).
- Juguete de auto de choque Bluey 6V ImaginAir con personaje inflable, por 99 dólares.
- Cafetera y cafetera espresso de marca Nespresso VertuoPOP gris oscuro de Breville, con un gran descuento a 89 dólares.
- Máquina de hielo Frigidaire Gallery de 15 kg, por el costo de 99 dólares (antes 299 dólares).
- Audífonos Bose QuietComfort, audífonos Bluetooth supraaurales con cancelación de ruido, a 199 dólares (en otros mercados están a 363 dólares).
- Olla de cocción lenta programable de 6 cuartos, con glaseado blanco, de Drew Barrymore, cn el valor de 48 dólares.
- Bicicleta infantil Huffy Rock It de 20″, para ciclistas de 44″ a 56″, azul, para niños, a 74 dólares (sin el descuento, cuesta 129 dólares).
- Juguetes de construcción LEGO Botanicals Happy Plants por el valor de 18 dólares.
- Computador portátil HP de 14 pulgadas HD con Windows, AMD Athlon 7120, 4 GB de RAM, 128 GB UFS, a 129 dólares, gracias al 50 % de descuento que tiene.
- Juego de utensilios de cocina de aluminio Thyme & Table de 32 piezas por 88 dólares (antes 189 dólares).
- Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini SE con paquete de 10 minipelículas de regalo, color rosa a 55 dólares.
- Silla ergonómica para juegos GTRACING GTWD-200 con almohadas y reposapiés ajustables por el valor de 98 dólares.
- Gafas de realidad virtual marca Meta Quest 3S 128 GB - Incluye el juego Batman: Arkham Shadow y prueba gratuita de 3 meses de Meta Horizon+ - Auriculares todo en uno por 249 dólares (originalmente 299 dólares).