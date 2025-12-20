Walmart revela los mejores regalos para Navidad: llegan en menos de dos días y tienen descuento de hasta el 60 %

Con la Navidad cada vez más cerca, miles de personas se apresuran para hacer las compras necesarias de los regalos de Noche Buena para sus seres queridos y de los implementos que necesitan para decorar sus casas u ofrecer a sus invitados, en caso de que celebren la festividad en sus casas.

Estos días de diciembre suelen conglomerar cientos de compradores en las tiendas y en los centros comerciales, lo que hace las filas de pagos bastante largas y complejas, además de que algunos productos se agotan rápido. Ante la situación, algunas personas optan por hacer sus compras en línea, con el riesgo de que su pedido no llegue a tiempo en caso de que lo realicen con pocos días de antelación.

La empresa reveló los mejores productos para las personas que optan por hacer sus compras navideñas en línea. Foto: 123rf

Por lo tanto, la minorista más reconocida de Estados Unidos: Walmart anunció cuáles son sus productos estrella para regalar esta Navidad, con la garantía de que llegará a tiempo si los estadounidenses lo compran lo más pronto posible por internet. Estos artículos tiene la opción de entrega en 2 días, al día siguiente o de manera inmediata, lo que será una gran ayuda para quienes realizan sus pedidos a último momento.

Estos son los 20 productos más vendidos en diciembre y que llegan en menos de 2 días y que, además, están en descuento:

Batidora inclinable marca KitchenAid, modelo Wildflower, con tazón de cerámica, batidor plano, gancho para masa y batidor. Con un valor de 379 dólares (su precio original es de 550 dólares).

Máquina de bebidas congeladas Ninja SLUSHi, 72 oz. En la página web de Walmart tiene un precio de 229 dólares.

Aspiradora inalámbrica Dyson V8 Absolute, por 280 dólares (antes 590 dólares).

Bolso Jet Set Travel Dome de marca Michael Kors: 53 dólares (originalmente cuesta 289 dólares).

Televisor inteligente LED HDR UHD 4K de 50″ marca VIZIO, por el valor de 198 dólares (antes 268 dólares).

La compañía promete la entrega rápida de los artículos. Foto: Getty Images

Aretes marca JeenMata de solitario de moissanita redonda de 2 quilates con 4 puntas y baño de oro blanco de 18 k para mujer. Precio: 36 dólares.

Auriculares de alto rendimiento Beats Powerbeats Pro 2, los cuales cuestan 200 dólares.

Dron de marca AUOSHI 4K FPV con cámara dual, a 50 dólares (sin el descuento valen 125 dólares).

Juguete de auto de choque Bluey 6V ImaginAir con personaje inflable, por 99 dólares.

Cafetera y cafetera espresso de marca Nespresso VertuoPOP gris oscuro de Breville, con un gran descuento a 89 dólares.

Máquina de hielo Frigidaire Gallery de 15 kg, por el costo de 99 dólares (antes 299 dólares).

Audífonos Bose QuietComfort, audífonos Bluetooth supraaurales con cancelación de ruido, a 199 dólares (en otros mercados están a 363 dólares).

Olla de cocción lenta programable de 6 cuartos, con glaseado blanco, de Drew Barrymore, cn el valor de 48 dólares.

Bicicleta infantil Huffy Rock It de 20″, para ciclistas de 44″ a 56″, azul, para niños, a 74 dólares (sin el descuento, cuesta 129 dólares).

Juguetes de construcción LEGO Botanicals Happy Plants por el valor de 18 dólares.

Walmart ofrece alternativas para las personas que no han comprado los regalos de Navidad. Foto: Getty Images

Computador portátil HP de 14 pulgadas HD con Windows, AMD Athlon 7120, 4 GB de RAM, 128 GB UFS, a 129 dólares, gracias al 50 % de descuento que tiene.

Juego de utensilios de cocina de aluminio Thyme & Table de 32 piezas por 88 dólares (antes 189 dólares).

Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini SE con paquete de 10 minipelículas de regalo, color rosa a 55 dólares.

Silla ergonómica para juegos GTRACING GTWD-200 con almohadas y reposapiés ajustables por el valor de 98 dólares.

Gafas de realidad virtual marca Meta Quest 3S 128 GB - Incluye el juego Batman: Arkham Shadow y prueba gratuita de 3 meses de Meta Horizon+ - Auriculares todo en uno por 249 dólares (originalmente 299 dólares).