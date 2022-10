“A las 4:07 de la madrugada me envió la foto del niño sin vida”: el desgarrador relato de la madre de Gabriel Esteban González

El país no sale del asombro y la indignación por un caso verdaderamente escalofriante: la muerte de Gabriel Esteban González, otro menor de tan solo cinco años, quien habría muerto a manos de su propio padre. Esto se supo luego de que hubiera sido reportado como desaparecido en Tocancipá, pero finalmente su cuerpo fue hallado sin vida en Melgar, a dos horas de Bogotá.

El hombre, que para las autoridades sería el presunto asesino de Gabriel Esteban, es Gabriel Enrique González Cubillos, un sujeto de 50 años quien residía en el municipio de Tocancipá, a 30 minutos de la capital del país y trabajaba como archivador en dicho lugar. Este hombre acaba de ser capturado y en los próximos días será judicializado.

Este martes, se conoció el testimonio de su madre, Consuelo Rodríguez, quien en diálogo con la emisora Blu Radio contó cómo ya había un antecedente: una denuncia formal por acoso en contra del padre del niño: “Recién separados fue muy difícil, porque él no asumía el hecho, pero después de que empezamos con Comisaría de Familia se calmó un poco. No estaba realmente tranquilo como lo imaginaba. En la Comisaría de Familia de Usme determinaron que él debía tomar terapias psicológicas”, señaló la mujer.

La mujer también contó cómo el niño estaba bajo cuidado de su padre cada 15 días: “Ese fin de semana tenía el derecho de tenerlo con él. Habían recomendado, eso sí, terapias mentales para él, pero la justicia no le quitó la posibilidad de visitas. No le restringieron nada. Él me llamó el domingo sobre las 9:30 de la noche, me escribió un mensaje donde decía que había dejado una USB con un video en el que decía o confirmaba que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él. Apaga el teléfono, y luego a las 4:07 de la mañana, ya del lunes, me envía la foto del niño, ya sin vida”, agregó.

“Yo no me pude volver a comunicar. Apagó el teléfono, empecé a sospechar que algo malo podía pasar”, dijo.

Todo estaba tan fríamente calculado que la USB la dejó en el baño de su excompañera sentimental antes de llevárselo. Incluso, en un aparte de la entrevista, Consuelo cuenta que su hijo siempre contaba con los dedos los días para ver a su padre.

Gabriel Enrique González Cubillos presunto asesino de Gabriel Esteban - Foto: Facebook chuchiVlogs

Lo que se sabe sobre el padre del menor

Lo que se sabe hasta el momento es que sostuvo una relación sentimental con la madre de Gabriel Esteban por cerca de seis años, pero la relación fue muy conflictiva y tomaron la decisión de terminarla. Al hombre, al parecer, no le gustó la idea, y esa sería la causa de la muerte del menor; además de eso, tendría trastornos mentales.

Sumado a esto, el crimen del pequeño fue premeditado, pues González grabó dos videos en una memoria USB, uno en el que le reclamaba y reprochaba momentos de la relación a la madre del menor y de por qué había acabado su relación, y en el otro, anunciaba que mataría a su hijo.

El hombre dejó la USB en el baño de la casa de ella (en Usme) cuando fue a recoger a Gabriel Esteban y le pidió prestado el baño para hacer sus necesidades fisiológicas, pero ni ella ni su familia se dieron cuenta hasta que él le avisó a ella que al interior de su baño había una memoria, sobre las 10 p. m. del pasado 2 de octubre.

Sin que bastara lo anterior, Gabriel Enrique también le dejó una nota a su hermana. Sobre las 9 p. m. se comunicó con ella y le dijo que revisara unos papeles que él le había dejado en la moto que estaba en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, al occidente de la capital. Allí había 8 millones de pesos y algunas sugerencias de lo que hiciera con sus pertenencias.

Él les avisó respectivamente a las mujeres, cuando estaba en Melgar, en el departamento del Tolima, y se encontraba en un hotel llamado El Rey, y a eso de las 5 de la mañana el padre del menor lo asesinó asfixiándolo. Se lo hizo saber a la madre, por un mensaje de WhatsApp y una fotografía del pequeño en la cama de hospedaje.

- El testimonio del dueño del hotel -

Mientras que Fabián Vidal, el dueño del Hotel El Rey, narró a SEMANA cómo fue la llegada del pequeño Gabriel junto a su padre a las instalaciones. En ese momento, según dijo, no notó nada extraño.

González Cubillos y su hijo, Gabriel Esteban, llegaron a las 10:50 p. m. del domingo 2 de octubre a las instalaciones. Un taxista que trabaja con ellos fue el encargado de traerlos, pues frecuenta la zona del terminal, recomienda el hotel y acerca a los huéspedes.

“Él muestra su cédula física y –no sé si sería verdadera o no–, coincidía con el registro del niño y con todos los apellidos”, dijo Vidal. En ese sentido, el presunto homicida se presentó en el hotel con su nombre real. A su llegada el domingo, González Cubillos solamente pidió una noche, aunque dijo que probablemente alargaría su estancia.

Durante el registro, Vidal contó que el recepcionista que los atendió no vio nada raro. Las cámaras de seguridad tampoco mostraron un comportamiento sospechoso por parte del sujeto. De hecho, coincidieron que en que se trataba de una relación entre padre e hijo completamente normal. Para ese momento, no se notó ningún indicio que pudiera alertar sobre la tragedia que estaba próxima a suceder.

Lo curioso fue que el hombre no entregó la habitación. En la mañana del lunes, el hombre saludó, dijo que iría a desayunar y se dirigió hacia la zona donde están los restaurantes. “Cuando en horas de la tarde nos percatamos de que la habitación no la habían entregado, mandamos a la camarera a golpear la habitación.

Ella golpea, no hay respuesta alguna, así que procedió a abrir la puerta. Desde ese ángulo no se alcanzó a ver el cuerpo del niño, ella vio que el equipaje, la ropa y todas sus cosas estaban encima del mueble, volvió y cerró”, contó Vidal. En tal virtud, el único pensamiento que pasó por el personal del hotel fue que se habían ido a disfrutar de algún atractivo turístico.