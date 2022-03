A los minutos de su posesión, Álex Char pediría la extradición de Aida Merlano

Agregó que no tiene nada que ocultar sobre ese episodio y que la excongresista estaría siendo usada por el régimen de Nicolás Maduro para que gane la izquierda en Colombia.

En una entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el candidato presidencial se refirió a los escándalos que lo rodean, especialmente luego de que la exsenadora Aida Merlano, prófuga de la justicia, lo relacionara con los delitos por los que es investigada.

Sobre la posibilidad de pedir en extradición a Merlano, si llega a ser presidente dijo que sería lo primero que solicitaría. “Sí, lo haría 15 minutos después de que me posesionara”, puntualizó Char.

Cuando se le cuestionó por sus relaciones políticas y sentimentales con la excongresista, comentó que si tuviera algo que ocultar no aspiraría a la Presidencia.

“Mirando a los ojos a los colombianos, con toda la tranquilidad del mundo, si yo tuviera alguna duda, algún dolor, algún problema, yo ni siquiera aspiraría a la Presidencia de la República para quedarle mal a 50 millones de colombianos”, afirmó.

Agregó que Merlano estaría sirviendo a los intereses del régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de que el candidato de la izquierda en Colombia se imponga en estas elecciones, aunque no mencionó nombres.

“Es una prófuga de la justicia que hoy le trabaja a Venezuela con la izquierda colombiana, haciéndole daño a un candidato que tiene cómo derrotarlos (...) ¿Ella no defiende a Maduro? ¿Con quién está Maduro en Colombia? Todos lo saben”, señaló Char.

Cuando Acevedo le preguntó al candidato por las pruebas de Merlano en su contra, el exalcalde de Barranquilla contestó: “¿Y su juicio? Nunca presentó nada y la condenaron. Yo insisto, es prófuga de la justicia y hoy nos depara desde afuera, desde un régimen que no es amigo de Colombia”.

Char cree que Aida Merlano debería volver y responderles a todos los colombianos por los delitos que cometió.

Sobre las denuncias de que supuestamente “los Char arreglarían todo con plata” en la costa Caribe, el candidato dijo que ese no es el legado de su familia.

“Nosotros somos una familia que vino hace más de 70 años a generar progreso, empleos, oportunidades, de eso que necesitamos muchos en Colombia. Yo vivo orgulloso de mi familia, es un legado que respeta mucho la gente que nos conoce, quienes no nos conocen, dicen eso”, aseguró.

En la entrevista, Char habló de política y de cómo se está moviendo el panorama electoral. Dijo que no es el caballo de Troya de Juan Manuel Santos, aunque reconoció que tuvieron buena relación. Volvió a insistir en que Óscar Iván Zuluaga no debió estar en el Equipo por Colombia, porque el común de ellos es que habían sido gobernantes locales, aunque no descartó una eventual alianza luego de la consulta.

Char dijo también que no le había propuesto la Vicepresidencia a María Fernanda Cabal, a pesar de que reconoció el aprecio que le tiene. Además, no descartó alianzas con Rodolfo Hernández y afirmó que el modelo de las otras coaliciones, Centro Esperanza y Pacto Histórico, ha empobrecido a otros países.

“Ese estilo de gobierno e ideología ya fue aplicado a otros países y lo que hizo fue empobrecerlos. Empobrecieron a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y no trae sino miseria”, afirmó.

Álex Char relató que tuvo dudas de si lanzarse a la carrera presidencial, pero que finalmente se decidió tras conversar con su familia.

El candidato fue el único que no llegó al debate de SEMANA y El Tiempo realizado este domingo, por lo que su atril quedó vacío.

En la entrevista con Noticias RCN, dijo que es reacio a contestar entrevistas e ir a debates, porque le gusta estar con la gente.

“A mí me gusta esa entrevista en la calle, que me consume tiempo. Estar con las comunidades, con los estudiantes, con los empresarios y la gente necesitada. Con ellos tengo entrevistas y debates permanentemente”, comentó.