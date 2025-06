¿A quién protege la fiscal Luz Adriana Camargo? El saqueo del Gobierno Petro a la UNGRD quedaría impune

Olmedo López, el hombre que prendió el ventilador de ese entramado, no pudo más y se despachó. En una carta de 11 páginas, quien fue el director de la entidad desde la que se organizaron los sobornos del Gobierno Petro al Congreso, decidió contar lo que ha vivido desde que rompió su silencio.

El exfuncionario aseguró que escribió ese texto con “preocupación, tristeza y dolorosa decepción, al sentirme abandonado por la misma institucionalidad a la que decidí entregarle mi verdad ”. Pese a que narró detalladamente los hechos y los responsables de ese descalabro a la entidad, aportó pruebas irrefutables del mismo y estuvo dispuesto a sostener en juicio sus afirmaciones, la Fiscalía no le concedió el preacuerdo.

“Lo hice sin esperar indulgencias, sino creyendo que la justicia premial debía proteger a quien se atreve a hablar, no condenarlo al abandono. Y, sin embargo, hoy, con profundo dolor, debo decir que me encuentro en estado de indefensión jurídica”, agregó.

No se trataba de un testimonio aislado. Desde hace meses, Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones que era conocida como “la mensajera”, porque tuvo el papel de recibir el dinero de las coimas para Iván Name (hoy capturado), también había apuntado a la fiscal.

En una entrevista con SEMANA, aseguró que la fiscal tiene un interés en que no se sepa la verdad. “¿Qué quieren ocultar o a quién quieren proteger? Eso es lo que a mí me preocupa realmente... Creo que la Fiscalía tiene algún interés y hay mucha gente poderosa afuera que me quiere callar, con mucho dinero, que permean todo, permean la justicia, están en todas partes”.