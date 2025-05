“Declaré contra personas de enorme poder en el Gobierno”: Olmedo López, exdirector de la UNGRD, lloró mientras pidió perdón

“En el marco de ese acto consciente, rompí mi silencio, inicié un proceso de colaboración entregando mis declaraciones y aportando pruebas que comprometían a contratistas y a personas de enorme poder en el Gobierno y en otros sectores del Estado. Sabía que mi decisión tendría consecuencias, pero entendí que callar sería traicionar, no solo a la justicia, sino mi conciencia, a Dios y al pueblo colombiano”, señaló López.

De acuerdo con el exdirector de la UNGRD, en el momento en que decidió contar la verdad y acercarse a la Fiscalía, arrancaron una serie de amenazas e intimidaciones, no solo en su contra, sino en contra de su familia. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía, pero —de acuerdo con su carta— no doblegaron su intención de revelar la verdad.

“Hace un año, me presenté en el país y con humildad pedí perdón, lo hice con un corazón contrito, convencido de que solo la verdad puede abrir caminos de restauración. Movido por el arrepentimiento y comprometido con la justicia, me dirigí voluntariamente a la Fiscalía para ser escuchado, asumiendo con ello no solo mi responsabilidad, sino el riesgo que implica para mi vida y la de mi familia”, dijo el exfuncionario.