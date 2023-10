Abogado amenazado, tras haber tumbado candidatura a la alcaldía de Patricia Caicedo en Santa Marta, denuncia que no le han dado protección

En diálogo con SEMANA , el abogado Martínez dijo que no ha obtenido aún ninguna respuesta a la solicitud de protección que hizo, tras haber denunciado amenazas contra su integridad física, luego de haber tumbado la candidatura de la aspirante a la alcaldía por el partido Fuerza Democrática.

¿Por qué el abogado pide protección?

El abogado Martínez, quien en su momento denunció que había sido amenazado, supuestamente, después de una reunión política del partido Fuerza Ciudadana, mencionó las razones que le argumentan para no darle la protección solicitada.

Ahora, el abogado amenazado dice que se siente en mayor peligro, lo que le estaría impidiendo ejercer el derecho ciudadano a hacer su propia campaña política. Argumentó que el hecho de haber tumbado a dos de los concejales más fuertes de Santa Marta: Efraín Vargas y Carlos Robles, ha creado un clima de tensión entre más de 6.000 contratistas que no tendrían renovación de sus contratos, luego de las revocatorias a candidaturas.

“Las amenazas son directas”, sostiene, mientras que intenta interponer acciones jurídicas para lograr la protección. “Interpuse una tutela, pero me respondieron que no se había adelantado la asignación de un esquema de protección, porque había hecho la solicitud como ciudadano y no como candidato al Concejo”.