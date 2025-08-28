Abogado de la familia de Valeria Afanador reacciona al video que muestra cuando la niña sale del colegio: “La escena fue adulterada”

Tras conocerse en las últimas horas un video que muestra los minutos previos de lo que hizo Valeria Afanador antes de desaparecer, el abogado de la familia de la menor reaccionó.

El fragmento, que está siendo estudiado por la Sijín de la Policía, muestra a la menor justo a las 10:02 de la mañana en el arenero de su colegio y cerca de ella estaría alguien, que aparentemente lo habría visto todo.

De acuerdo con Julián Quintana, representante legal en el caso de la menor desaparecida desde el 12 de agosto, se refirió puntualmente al video que reveló Noticias RCN.

“En el video evidentemente se ven varias cosas que llaman la atención. Primero, que no estaba frente a un profesor o a una doctora responsable de cuidado. Estaba solo. Por excepción de, al parecer, una persona de servicio general de su jardinero, que estaba al lado y que parece que no hizo absolutamente nada. Advirtiendo que también se ve que alguien le estaba diciendo como a manera de dar instrucciones para que salga del colegio. Sin duda, esto demuestra que aquí ha sido una responsabilidad del colegio. Así hoy digan que son víctimas, no lo son. La víctima es Valeria, que está desaparecida. Y toda su familia, que hoy en día está luchando para que se la entreguen”, dijo inicialmente en el mismo medio de comunicación.

Se presume que dicha persona, que habría visto por última vez a Valeria y que está siendo investigada por las autoridades, observa el momento en que ella intenta salir del colegio en dos ocasiones, pero no lo logra.

Noticias RCN reveló un video de la pequeña Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá. Analizamos el material y escuchamos las voces de los protagonistas. Hablamos con Julián Quintana, abogado de la familia. pic.twitter.com/tpZ6sEeKv0 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 28, 2025

Sin embargo, el video muestra que sobre las 10:05 a. m., la niña busca la manera de traspasar la reja por tercera vez, aparentemente mira a su alrededor, se agacha y finalmente sale de la institución.

“Yo creo que las actitudes del colegio deben tener otra cosa. Y quiero contarle algo más. La escena del delito más importante que tiene la Fiscalía fue adulterada por el colegio. Ustedes ven ahí en el video que Valeria sale por una reja natural detrás de esa reja metálica que tenía unos huecos profundos donde o podía salir un niño o poder entrar un adulto para sustraer. Inmediatamente, lo que hicieron fue tapar los huecos, rellenarlos con cemento, con piedras, poner más rejas y entonces alteraron totalmente la escena del crimen", detalló Quintana.

Las autoridades analizan cada detalle de esta nueva pista. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @NoticiasRCN

El abogado señala de toda responsabilidad al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, donde desapreció Valeria.