Abogado de papás de Valeria Afanador contó verdad sobre póliza del colegio: fue claro con decisión de la familia

Julian Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, habló de la polémica por la póliza que, supuestamente, tendría el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles para la familia de la menor de 10 años, quien desapareció de manera extraña de la institución y después fue encontrada muerta.

Después de que se conoció esta noticia, los padres de la pequeña emitieron un comunicado en el que rechazaron tajantemente las declaraciones entregadas por Francisco Bernate, abogado del colegio, dejaron en claro que su hija no era una simple “cifra”, sino que ellos quieren que se conozca la verdad.

Valeria Afanador y colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. | Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

En diálogo con el canal de La Red Viral, Quintana explicó todo y contó la verdad: hasta el momento, ellos no saben de qué póliza se está hablando. Además, remarcó que lo que quieren es que haya justicia.

“La familia de Valeria jamás ha solicitado una póliza, jamás le ha solicitado dinero el colegio, jamás le ha comentado a algún empleado de esta institución que está en busca de una indemnización”, dijo.

Por lo mismo, el jurista aseguró que son muy “desacertadas” las declaraciones que entregó Bernate. En ese sentido, reiteró que la única petición de los padres de la pequeña es clara: que se conozca la verdad y que los responsables paguen por lo que hicieron, refiriéndose a la rectora y los profesores.

Julián Quintana afirmó que, por el momento, desconocen si en verdad existe una póliza, ya que no han hablado nada de este tema.

De hecho, fue más allá y sostuvo que uno de los objetivos de la institución sería desviar la atención para que, tal y como ocurrió en los últimos días, la atención se centre en lo del dinero y no en esclarecer todo lo que pasó.

“Aquí tendríamos que estar hablando de cómo la rectora y profesores omitieron proteger a Valeria y cómo eso los hace responsables, en nuestra opinión, del delito de homicidio”, dijo.

Según contó, hasta el momento, lo único que ha hablado con los padres de Valeria acerca de este tema es que no conocen los pormenores de la póliza y, más allá de eso, su objetivo no es conseguir plata.

Asimismo, remarcó que no quieren que un caso de estos se repita, por lo que irán hasta las últimas consecuencias y buscarán que se tomen medidas en contra del colegio, pero especialmente contra la directora y los maestros involucrados.