Abogado denunciará a Gustavo Bolívar por no dar a conocer a las autoridades presunta red de trata de mujeres en el Capitolio

En la explosiva entrevista que Gustavo Bolívar concedió a SEMANA, el exsenador se refirió a una presunta red de trata de mujeres en el Capitolio Nacional.

Bolívar aseguró que cuatro mujeres le dieron detalles sobre estos hechos y señaló que en ellos estarían involucradas seis personas, entre senadores y otros funcionarios que trabajan en el recinto legislativo.

Tras lo dicho por el exsenador, este domingo el abogado Daniel Briceño afirmó que presentará una denuncia penal en contra de él, porque presuntamente habría “incurrido en el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia”. Según Briceño, Bolívar “tuvo conocimiento de la existencia de una presunta red de trata de personas en el Congreso y no denunció”.

“El código penal en su artículo 417 establece que si un servidor público tiene conocimiento de un delito que deba investigarse de oficio y no lo denuncia ante las autoridades incurrirán en multa y pérdida del cargo público”, subrayó el abogado a través de un hilo de mensajes difundido en su cuenta de Twitter.

Briceño afirmó así mismo que los “delitos mencionados por Bolívar como la trata de personas no son querellables y, por lo tanto, la Fiscalía debía investigarlos de oficio. Por esto era obligatorio para Bolívar haber denunciado tal y como lo establece el artículo 417 de la Constitución Política”.

“Bolívar dice que sabe exactamente cuáles son los congresistas que están metidos en la presunta red de trata de personas y además agrega que conoció cuatro casos específicos de mujeres víctimas de esto en el Congreso. Es un escándalo que pueda existir una red de trata de personas y que tenga congresistas que participen allí”, agregó Briceño, quien subrayó que la denuncia tiene también como objetivo que las autoridades le pongan el ojo lo narrado por el exsenador.

Finalmente, el abogado señaló que espera que el excongresista sea citado ante las autoridades para que aporte la información que “dice tener sobre estos graves hechos y que se tomen todas las medidas en contra de este flagelo. Colombia no puede aceptar estas conductas en ninguna parte y mucho menos en el Congreso”.

Y agregó: “También el Presidente del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero, deberían activar todos los protocolos y procedimientos internos para verificar esta grave denuncia”.

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo.

El excongresista señaló que estos casos no han salido a la luz pública, porque las mujeres no han querido denunciar por temor.

“Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”, expresó.

Adicionalmente, manifestó que sabe quiénes son los congresistas que estarían involucrados, aunque no dio nombres, y dijo que le daba asco verlos en el Congreso.

“Me daba mucha rabia y casi no les hablaba. Si a mí me gusta una persona, pues la conquisto. Obviamente, en los cinco años que estuve en el Congreso, nunca me involucré con nadie allá. Parecía un caballito, ni las miraba. Uno es tan de malas que uno se queda mirando a alguien y una cámara lo graba. Me parece grotesco, cuando uno tiene una posición dominante, tener que abusar de esa posición para poder tener a alguien. No le veo ni gracia. ¿Qué gracia tiene estar con una persona contra su voluntad?”, expresó Bolívar.