Abren indagación disciplinaria por disparos de la Armada contra embarcación que movilizaba a alcaldesa en Nariño

El hecho dejó como saldo la muerte de Luis Fernando Sánchez, asesor de la alcaldía de Mosquera, y seis personas heridas.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 10:49 p. m.
La Armada inició la investigación sobre el incidente ocurrido en Tuma, Nariño.
La Armada inició la investigación sobre el incidente ocurrido en Tumaco, Nariño. | Foto: Aramda

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para determinar si existieron irregularidades en el ataque que protagonizaron miembros de la Armada Nacional contra una embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa de Mosquera, municipio en Nariño.

En un auto de cuatro páginas firmado por la procuradora delegada disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública, María Paola Suárez, se detalló: “Ordenar indagación disciplinaria conforme lo establecido en el artículo 233 de la Ley 1862 de 2017, en contra de funcionario por determinar de la Armada Nacional por presunta vulneración a los protocolos del uso de la fuerza”.

Las autoridades confirmaron la apertura de una investigación preliminar para determinar si la embarcación desatendió al parecer alguna señal de alto emitida por la Armada Nacional. En este hecho, la alcaldesa del municipio de Mosquera, Karen Lizeth Pineda; su asesor, Luis Fernando Sánchez resultó herido.
En este hecho, Luis Fernando Sánchez murió. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

Con esta indagación, se trata de establecer a los funcionarios implicados, el modo, tiempo y lugar de los hechos que se registraron en Tumaco, Nariño, y que terminaron dejando como saldo la muerte de una persona y otras seis que resultaron heridas.

La Procuraduría también avanzará con la recolección de pruebas, según el documento, como: “Indicar a que Unidad militar pertenece el personal que se vio involucrado en los disparos propinados al personal que se transportaba en lancha con la alcaldesa de Mosquera, Karen Lizeth Pineda Pineda, el día 08 de septiembre de 2025”.

¿Nuevo escándalo en la Casa de Nariño?

Así mismo, la Armada tendrá que informar el nombre, el número de identificación y el correo de los uniformados que se vieron involucrados en este hecho, así como el comandante de la Unidad Militar a la que pertenecen.

“Copia de informe de patrullaje presentado por el comandante de la Unidad táctica que estuvo involucrada en los disparos propinados al personal que se transportaba en lancha con la alcaldesa de Mosquera,”, es otra de las pruebas que se solicitó en el documento.

Contexto: Molestia del precandidato presidencial Camilo Romero durante juicio en su contra por contrato de licores: “Me retiro”

Colombia amaneció este lunes 8 de septiembre con ese confuso hecho, cuando varios medios de comunicación empezaron a reportar los disparos por parte de integrantes de la Armada contra la embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa con varios de sus funcionarios.

Las autoridades destacaron que la Armada tiene restricciones para movilidad de embarcaciones antes de las 5:00 a.m. en esa región del país, por lo que los entes de control e investigación tratan de determinar si hubo algún tipo de comunicación entre los tripulantes de la nave en la que se movilizaba la mandataria municipal con las unidades de esa institución.

