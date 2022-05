Agencia de Tierras aclara límites de histórico predio en Cartagena tras fallo de la Corte Constitucional

La Agencia de Tierras acaba de resolver una disputa histórica que se dio por la propiedad de la Hacienda Arroyo Grande, un terreno de más de 18.000 hectáreas, equivalente a 26 kilómetros entre Cartagena y Barranquilla. No es un tema menor, pues estaba en juego la importancia que representa para el sector turístico, y al mismo tiempo de protección de los derechos de las comunidades que habitan en la zona.

La Corte Constitucional, en 2016, le dio dos años a la Agencia Nacional de Tierras para que terminaran el proceso de clarificación de la propiedad. Lo anterior, en respuesta a una tutela de la comunidad y con el fin de determinar quiénes eran verdaderos descendientes de los copropietarios de este terreno.

SEMANA conoció, en primicia, la respuesta y la resolución que finalmente acaba de dar la Agencia de Tierras sobre este tema, poniendo fin a la disputa y resolviendo la duda sobre cuál era el área real de la Hacienda Arroyo Grande. Sin embargo, aún queda el espinoso tema de los reales propietarios del lote que vale una fortuna.

Se logró, por ejemplo, precisar el polígono de la zona en aproximadamente 7.317 hectáreas, del cual hasta la fecha se desconocía el área real. Es decir, que no se trata de un área de 18 mil hectáreas, sino de poco más de la mitad de lo que se calculaba y se define como un terreno de carácter privado.

¿Por qué hasta ahora, en 2022, la Agencia de Tierras responde al fallo?

La explicación de la entidad es que, en 2019, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica, área encargada de ejecutar la orden de la Corte, pudo constatar que la mayoría de los predios vinculados se encontraban por fuera del área preliminar y que esto se debía a inconsistencias de índole registral y/o catastral, que exceden la competencia de la ANT.

Allí se evidenciaron varias inconsistencias, como el caso de un predio ubicado en la ciudad amurallada, que estaba registralmente asociado con un predio ubicado en Arroyo Grande, a más de 20 kilómetros de distancia.

La Agencia de Tierras corrigió las inconsistencias presentadas en las resoluciones iniciales, lo que no fue fácil y tardo tiempo. Mediante un arduo trabajo, se adelantaron nuevas visitas técnicas en compañía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en las que se logró, por medio de la reconstrucción histórica de los linderos, una aproximación real al área del predio denominado “Terrenos de Arroyo Grande” de ocho mil cuatrocientas hectáreas aproximadamente (8.400 has) y no de 18 mil hectáreas como inicialmente se había presupuestado.

Finalmente, se definió que el área real era, precisamente, 7317 hectáreas. SEMANA consultó a la Agencia Nacional de Tierras, que confirma que en efecto “se remitirán los estudios jurídicos de los predios a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, así como, a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que evalúen el inicio de las actuaciones administrativas necesarias para la corrección de las inconsistencias registrales evidenciadas”.

De esta manera, se pone fin a una disputa y a la incertidumbre de la comunidad de la zona en Bolívar.