Agmeth Escaf se rebela contra Petro por pérdida de Panamericanos: le recuerda que Barranquilla lo eligió, le pide que reconozca el error y que no defienda a minDeporte

La decisión oficial de Panam Sports este jueves, 1 de febrero, de que los Juegos Panamericanos 2027 ya no se llevarán a cabo en Colombia no solo generó indignación en varios sectores del país, sino que el mismo presidente, Gustavo Petro, salió a responder ante la determinación del organizador.

“ El Gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el comité olímpico . Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría, antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente del Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia ”, dijo el presidente.

“ ¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad . El primer incumplimiento se dio en ese Gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada”, señaló en su cuenta de X.

Escaf no dejó títere sin cabeza y también culpó a la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, por no pagar en diciembre, “porque, según sus propias palabras, le dio miedo girar tanta plata”.

¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada. Pero cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido Colombia Humana, yo de verdad… https://t.co/h08gAcgZ3h

“Deja de defenderla y de justificar su incompetencia”

“La sede la perdimos justamente porque en diciembre @MinDeporteCol no hizo ningún pago, se pasó por el forro el acuerdo. Es decir, lo pactado a final de año en este Gobierno se incumplió y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables. No hablemos más de Iván Duque, por favor, que ese señor no es quien manda actualmente en Palacio”, expresó el congresista.