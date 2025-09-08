Alarma en La Macarena: desaparece joven tras ser arrastrada por el río Güejar, esto es lo que se sabe

Una verdadera tragedia está viviendo una familia oriunda del departamento de Boyacá, luego de que llegarán hasta Macarena, Meta, para un día turístico, pero hoy tienen a una de sus integrantes desaparecidas en el río Güejar.

Se trata de Yudi Alexandra Castellanos Solano, de 21 años, egresada de la Universidad Santo Tomás y natural de Tunja. La joven, junto a sus seres queridos, realizaba un recorrido por el río, cuando fue sorprendida por la fuerte corriente.

Tuiteros Boyacá, por medio de su cuenta en la red social X, aseguraron: “Yudi Alexandra Castellanos Solano, joven tunjana de 21 años y egresada de la Universidad Santo Tomás, desapareció este domingo 7 de septiembre tras ser arrastrada por la corriente mientras caminaba cerca del río Güejar durante un tour de la empresa EcoTrips, en La Macarena, Meta“.

Desde la gobernación del Meta precisaron que avanzan en la búsqueda de la joven por medio de los organismos de socorro.

“Acompañamos las labores de búsqueda de la turista tunjana Yudi Alexandra Castellanos Solano, desaparecida en incidente presentado en el caño Canoas, municipio de La Macarena“, indicaron.

El congresista boyancense, Wilmer Castellanos, por medio de su cuenta en la red social X, pidió celeridad en la búsqueda de la joven desaparecida.

“Conmocionados y tristes por la desaparición de Yudy Alexandra Castellanos Solano, joven tunjana arrastrada por un río en el Meta. Solicitamos a la @PoliciaColombia, el @COL_EJERCITO, los @BomberosCOL y la @DefensaCivilCoque no ahorren ningún esfuerzo para intensificar las labores de búsqueda y brindar apoyo en este momento de incertidumbre que atraviesa su familia", expresó.

Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, dijo: “A la familia de Yudy Alexandra los acompañamos en esta espera y confiamos en que pronto tengamos buenas noticias. Mantengan la fe y la fortaleza. Desde la Alcaldía de Tunja estamos con ustedes con el apoyo y la fuerza que nos conecta en la confianza de su regreso“.