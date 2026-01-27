El Consejo de Estado eligió este martes 27 de enero al magistrado Alberto Montaña Plata como el nuevo presidente de esa corporación para el año 2026, reemplazando a su compañero Luis Alberto Álvarez Parra, quien protagonizó varias tensiones con el Gobierno de Gustavo Petro.

El nuevo presidente del alto tribunal para lo contencioso administrativo es abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Tiene un doctorado de la Escuela de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración (SPISA) de la Universidad de Bolonia (Italia), así como un posdoctorado en Derecho Público de la Universidad de Pisa (Italia).

Ha sido profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, director del Departamento de Derecho Administrativo y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado y profesor invitado de las Universidades de Bolonia, Pescara, Ferrara, Pisa, Barcelona y Carlos III de Madrid.

Igualmente, se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conjuez de la Sección Tercera y la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y árbitro de los Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Barranquilla.

Ha sido autor de varios libros y artículos científicos de Derecho Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Servicios Públicos.