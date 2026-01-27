Nación

Alberto Montaña Plata es el nuevo presidente del Consejo de Estado

La Sala Plena del alto tribunal lo eligió durante este martes 27 de enero.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 8:58 p. m.
El magistrado Alberto Montaña en el acto de posesión como presidente del Consejo de Estado.
El magistrado Alberto Montaña en el acto de posesión como presidente del Consejo de Estado. Foto: Consejo de Estado

El Consejo de Estado eligió este martes 27 de enero al magistrado Alberto Montaña Plata como el nuevo presidente de esa corporación para el año 2026, reemplazando a su compañero Luis Alberto Álvarez Parra, quien protagonizó varias tensiones con el Gobierno de Gustavo Petro.

Gustavo Petro no comparte la decisión del Consejo de Estado que le ordena eliminar ‘post’ contra Bruce Mac Master

El nuevo presidente del alto tribunal para lo contencioso administrativo es abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Tiene un doctorado de la Escuela de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración (SPISA) de la Universidad de Bolonia (Italia), así como un posdoctorado en Derecho Público de la Universidad de Pisa (Italia).

Ha sido profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, director del Departamento de Derecho Administrativo y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado y profesor invitado de las Universidades de Bolonia, Pescara, Ferrara, Pisa, Barcelona y Carlos III de Madrid.

Igualmente, se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conjuez de la Sección Tercera y la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y árbitro de los Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Barranquilla.

La Sala Plena del Consejo de Estado.
La Sala Plena del Consejo de Estado. Foto: Consejo de Estado

Ha sido autor de varios libros y artículos científicos de Derecho Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Servicios Públicos.

Alberto Montaña Plata es el nuevo presidente del Consejo de Estado

