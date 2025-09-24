Gustavo Petro no comparte decisión del Consejo de Estado que le ordena eliminar ‘post’ contra Bruce Mac Master

Pese al fallo del Consejo de Estado que le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, eliminar en 48 horas un post en contra del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, el mandatario colombiano se pronunció con otro fuerte mensaje.

Fallo del Consejo de Estado contra el presidente Gustavo Petro para que se retracte por palabras en las que mencionó a Bruce Mac Master. | Foto: Tomada de redes sociales

A través de su cuenta personal en X, el jefe de Estado, quien está cumpliendo una agenda de trabajo en Nueva York (Estados Unidos) en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirmó tajantemente que no comparte la determinación del alto tribunal. Textualmente, el trino de Petro dice:

“Para cumplir con orden de juez de tutela publicar desde tu cuenta el siguiente texto que te sugiero:

Cumplimento del fallo de tutela de Bruce MacMaster ANDI.

En atención al fallo del Consejo de Estado que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar me ordenó eliminar la publicación del 19 de marzo de 2025 y, retractarme, precisó que:

No comparto la decisión del Consejo de Estado” (sic).

“Mis expresiones del 19 de marzo, no referían que Bruce Mac Master hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal. Utilice un recurso lingüístico, propio del discurso político. Está figura, ya fue analizada y avalada por el Consejo de Estado, en el fallo del 2 de abril de 2025, con radicado 11001-03-15-009-2025-00009-02.

“Lo que sí está demostrado, en entrevistas otorgadas, como consecuencia del fallo de tutela, es que el señor Mac Master, enarbolando la representación gremial que ostenta, ha expresado una férrea oposición a las reformas promovidas por mi Gobierno, empleando medios y redes sociales, creando ese denominado ‘foro público’ que se me reprocha.

“Recordemos el mensaje que publicó el 26 de marzo de 2025, desde su cuenta personal en la red social X @brucemacmaster, donde indicó: ‘La reforma laboral es el certificado de defunción para el emprendimiento y las pymes’, sin que hubiese pretendido señalar que me está sindicando de ser un homicida, porque soy respetuoso del debate político.

“Reitero que la judicializacion del debate a través del 'law fare’ atenta contra la democracia, limita a la ciudadanía de conocer las diferentes posiciones y posturas de sus líderes, por lo que hago un nuevo llamado a mantener la confrontación de ideas en los escenarios propicios evitando una mayor congestión de nuestra administración de justicia” (sic).

La Sección Tercera del Consejo de Estado le dio 48 horas al presidente Gustavo Petro para que eliminara de su cuenta en X una publicación en la que señalaba al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La postura de Gustavo Petro se dio luego de que la Sección Tercera del Consejo de Estado le diera 48 horas al presidente Gustavo Petro para que eliminara de su cuenta en X una publicación en la que señalaba al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, como responsable de “destruir el Gobierno por, literal, odio étnico”.