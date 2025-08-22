Suscribirse

Gremios económicos se unen en respaldo a Bruce Mac Master, tras señalamientos del gobierno

Cinco asociaciones de distintos sectores de la economía enviaron una carta de respaldo al presidente de la Andi. Esto dice la misiva.

Redacción Economía
22 de agosto de 2025, 9:03 p. m.
Bruce Mac Master.
Bruce Mac Master. | Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

Los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro contra Bruce Mac Master, presidente del gremio de las empresas más grandes del país, tuvieron eco en los gremios económicos, que enviaron una carta en respaldo al que ha liderado el Consejo Gremial, gremio de gremios.

La tendencia en los últimos días ha sido de trinos van y trinos vienen, entre Petro y Mac Master, los cuales, han estado relacionados con peticiones de explicaciones de un lado y del otro.

El jefe de Estado, por ejemplo, pidió a Mac Master que aclarara por qué había sido mencionado en las grabaciones de Álvaro Leyva. En respuesta, el directivo de la Andi manifestó que, más bien, era Petro quien estaba en mora de darle múltiples explicaciones al país.

En ese contexto, las asociaciones gremiales ACIPET, ACIEM, ACGGP, NATURGAS y CAMPETROL, hicieron su pronunciamiento.

En carta dirigida a Mac Master, manifestaron lo siguiente: “Queremos expresarle, de manera conjunta, nuestro respaldo y solidaridad frente a los recientes cuestionamientos de los que ha sido objeto. Queremos que sepa que valoramos profundamente su liderazgo al frente de la Andi, su independencia y su compromiso permanente con el país”, dice la misiva.

Los gremios firmantes del documento abierto a la opinión pública, agregaron: “Estamos convencidos de que su trabajo contribuye de manera decisiva a enriquecer la democracia, a construir consensos y a generar confianza en medio de los retos que hoy enfrenta Colombia. Desde nuestros gremios, cuente con nuestro respaldo y con toda nuestra disposición para seguir trabajando de manera articulada por el bienestar de los colombianos y el progreso de la Nación”.

