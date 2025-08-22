Gremios económicos se unen en respaldo a Bruce Mac Master, tras señalamientos del gobierno

Los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro contra Bruce Mac Master, presidente del gremio de las empresas más grandes del país, tuvieron eco en los gremios económicos, que enviaron una carta en respaldo al que ha liderado el Consejo Gremial, gremio de gremios.

La tendencia en los últimos días ha sido de trinos van y trinos vienen, entre Petro y Mac Master, los cuales, han estado relacionados con peticiones de explicaciones de un lado y del otro.

El jefe de Estado, por ejemplo, pidió a Mac Master que aclarara por qué había sido mencionado en las grabaciones de Álvaro Leyva. En respuesta, el directivo de la Andi manifestó que, más bien, era Petro quien estaba en mora de darle múltiples explicaciones al país.

En ese contexto, las asociaciones gremiales ACIPET, ACIEM, ACGGP, NATURGAS y CAMPETROL, hicieron su pronunciamiento.

En carta dirigida a Mac Master, manifestaron lo siguiente: “Queremos expresarle, de manera conjunta, nuestro respaldo y solidaridad frente a los recientes cuestionamientos de los que ha sido objeto. Queremos que sepa que valoramos profundamente su liderazgo al frente de la Andi, su independencia y su compromiso permanente con el país”, dice la misiva.