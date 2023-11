Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, recibió importante premio al liderazgo para las Américas, en Washington

Tras recibir el premio, Jaime Pumarejo ofreció un discurso, donde dejó en evidencia lo que su administración viene haciendo desde hace cuatro años; “empezamos a ver la llegada de venezolanos a nuestra ciudad y sabíamos que debíamos hacer algo, darles la mano y ayudarlos a salir adelante. Hoy, el 10.6 % de nuestra población es venezolana, 20.000 niños están en nuestros colegios, 17.000 reciben cada día comida, educación y atención. No tenemos mucho, pero lo compartimos con ellos ”, expresó la máxima autoridad de esa ciudad.

A su vez, el alcalde de Barranquilla destacó que en la actualidad, la población migrante y retornada hace parte activa de la sociedad: “Hoy trabajan, aportan en nuestra economía, hacen parte de nuestra cultura. Así que tengo un mensaje de esperanza: si se puede, si hay un camino. Cuando comenzamos a hacer esto, lo último que pensamos fue obtener un reconocimiento. Pensamos que teníamos que hacerlo, había una necesidad porque las personas estaban ahí y no había forma de devolverlos. Teníamos que actuar”.

En ese sentido, también invitó a los asistentes al evento a trabajar ‘de la mano’ desde las naciones para que emigrar desde su país de origen no sea una obligación. “Tenemos que devolverles a las personas la elección de migrar, de que en su país de origen puedan vivir, amar, crear y seguir sus sueños. Si logramos eso, la migración no será una obligación, sino una opción. Eso es lo que debemos intentar. En Barranquilla nos ha impulsado trabajar bajo el pensamiento de que no importa cómo te llamas o dónde naciste, queremos crear una ciudad donde tengas la oportunidad de soñar y de perseguirlos”.