Alcalde de Totoró compartió la difícil situación que atraviesa el municipio: sismos y un volcán

La persistente actividad sísmica registrada en las zonas de influencia del volcán Puracé —que abarca a los municipios de Totoró, Sotará, Popayán y Puracé— mantiene en máxima alerta a las autoridades del departamento del Cauca.

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la tierra continúa moviéndose a 19 kilómetros de la cabecera municipal, concentrándose en el sector conocido como San Rafael o Aguas Vivas.

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El municipio de Totoró se ha consolidado como el epicentro de este fenómeno natural, registrando desde el pasado 29 de agosto más de 700 temblores y réplicas asociados tanto a la dinámica vulcanológica como a fallas geológicas locales.

Afectaciones en infraestructura y caída de ceniza

En diálogo con Noticias Caracol, el alcalde del municipio de Totoró, Jorge Luis Pizo, entregó un balance preliminar sobre los impactos que este enjambre sísmico ha causado en la población rural y urbana, confirmando daños estructurales en al menos 150 edificaciones y la presencia de material volcánico en zonas agrícolas.

El alcalde del municipio de Totoró, Jorge Luis Pizo, alertó sobre la zona de influencia del volcán Puracé por más de 700 sismos y daños en viviendas. Foto: Alcaldía de Totoró

Pizo señaló: “Se han presentado alrededor de 150 afectaciones con el último temblor que ocurrió. Estamos en ese ejercicio respondiéndoles a las comunidades, tratando de llevar esta información al departamento, a la Nación, y mirar cómo ayudamos a las comunidades que están bastante afectadas”.

“Las cenizas ya también empiezan a afectar algunas veredas, como Alto San Juan, en estos sectores donde estamos registrando y monitoreando hora a hora lo que está sucediendo”, indicó el alcalde.

El alcalde del municipio de Totoró, Jorge Luis Pizo, enfatizó la complejidad de convencer a las comunidades para evacuar sus predios. Foto: Alcaldía de Totoró

El mandatario local enfatizó la complejidad de convencer a las comunidades para evacuar sus predios en caso de una eventual erupción, debido al arraigo territorial. Sin embargo, confirmó que se adelanta la identificación de espacios seguros como canchas y colegios para habilitarlos como albergues temporales.

Así mismo, el alcalde dijo: “Estamos muy próximos al volcán Puracé, pues somos a unos 18 kilómetros (…) La situación es muy compleja, porque muchas comunidades son arraigadas a su tierra, a su territorio (...) y estamos en el ejercicio de salvaguardar primero la vida de ellos, mirando cómo, en caso de que el volcán haga erupción, cómo evacuamos a la gente”.

Vulnerabilidad de la red hospitalaria y coordinación de crisis

Uno de los puntos más críticos expuestos por la administración municipal es la limitada capacidad técnica y logística para responder ante una emergencia de mayor envergadura, dada la condición de Totoró como municipio de sexta categoría.

Se sigue presentando actividad sísmica por cuenta del volcán Puracé. El alcalde de Totoró, Cauca, José Luis Pizo, entregó los más recientes boletines emitidos por el SGC y se refirió a la emisión de ceniza que continúa registrándose.



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El mandatario expresó: “Con la poca capacidad que tenemos en nuestro hospital, pues estamos atentos. Hay que decirlo, con un bajo nivel de los puestos de salud, muy bajo, porque inclusive casi no tenemos ni puestos de salud, casi todos en abandono; estamos en el ejercicio de poder nosotros todos estos planes de contingencia, más bien hacerlo con el departamento, con el Hospital San José de Popayán o con las redes hospitalarias amigas”.

Las autoridades locales informaron que permanecen conectadas permanentemente a la sala de crisis departamental y en monitoreo directo con el SGC para tomar decisiones basadas en información técnica oficial, al tiempo que hicieron un llamado a la tranquilidad de los habitantes frente a las réplicas que continúan presentándose.