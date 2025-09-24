Alfredo Saade les hizo promesa a los ‘Brayans’ si llega a ganar la Presidencia: “Poniéndole seriedad al asunto”

Por estos días hay un nombre que se volvió popular entre los colombianos, luego de unas particulares declaraciones entregadas por el presidente Gustavo Petro, recientemente, en medio de un consejo de ministros.

Al referirse a las condiciones sociales de los jóvenes, el presidente Petro dijo que hay “muchachos perdidos en la vida. Yo los llamo ‘Brayans’. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y botadas. Y uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada”.

Transcurridos pocos días de lo dicho por el jefe de Estado, quien volvió a referirse a los ‘Brayans’ fue el precandidato presidencial Alfredo Saade. El exjefe de gabinete de Presidencia compartió un video a través de la red social X en el que les hizo una promesa.

Un grupo de 'Brayans' le reclamó recientemente al presidente Gustavo Petro. | Foto: Captura de pantalla de Instagram / Presidencia

De acuerdo con Saade, si él llega a ser presidente de la República, les dará una vivienda a los ‘Brayans’, así como a las mujeres que tengan hijos abandonados por hombres que tengan dicho nombre.

A los brayans les digo... pic.twitter.com/HF6hkaqlxP — pastor saade presidente (@alfredosaadev) September 24, 2025

“He tomado la decisión y, en vista de toda esa discusión que se levantó sobre los ‘Brayans’, los Brayan Stiven, los Brayan Camilo, los Brayan Felipe..., creo que poniéndole seriedad al asunto, como presidente de la República, a todas esas mujeres que algún Brayan le haya hecho un hijo, o las haya embarazado y las haya abandonado, les entregaré su propia vivienda, como presidente de la República. Y a los ‘Brayans’ que no hayan abandonado a sus mujeres y que se hayan portado firmes con ellas y con sus hijos, también les daré vivienda, por la responsabilidad. Bienvenidos los ‘Brayans’ en Colombia y en el mundo”, apareció diciendo Saade en un video.

Vale mencionar que, recientemente, un grupo de ‘Brayans’ compartió un video respondiendo al presidente Petro tras las declaraciones que entregó en el consejo de ministros llevado a cabo el 15 de septiembre.