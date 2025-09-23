Gustavo Bolívar habla sin pena de las ‘metidas de pata’ del presidente Petro con el clítoris y los Brayan: “No quiso ofender. Todo mal”

El presidente Gustavo Petro tuvo la semana pasada algunas de las expresiones más comentadas de su tiempo en el poder.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”, dijo en un consejo de ministros.

En ese mismo espacio, al tratar de defenderse de las críticas que desató por sus comentarios a la funcionaria Gloria Miranda, aseguró: “Ahora, ya no puedo hablar de las ministras porque me levantan las feministas. Abrazar ahora es misoginia… Misoginia es que le tienen asco a la mujer, pero yo no le tengo asco, lo contrario”.

#Viral “En todo barrio popular hay un Brayan, que se lleva las mujeres quien sabe a qué y después las deja embarazadas”: la polémica afirmación del presidente Gustavo Petro en pleno Consejo de Ministros que ha generado opiniones divididas en redes sociales. pic.twitter.com/AqmfR4lHTX — Última Hora Col (@ultimahoracol_) September 16, 2025

El primer mandatario, además, creó una categoría en los jóvenes de barrio. “Son muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas (…) Los Brayans son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”, aseguró.

Pocos candidatos del petrismo se han atrevido a defender o comentar esas salidas de tono.

Lo hizo Gustavo Bolívar en una entrevista con María Isabel Rueda. “Yo conozco a Petro, él no quiso ofender. Todo mal”.