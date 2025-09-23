Suscribirse

Gustavo Bolívar habla sin pena de las ‘metidas de pata’ del presidente Petro con el clítoris y los Brayan: “No quiso ofender. Todo mal”

El candidato del Pacto Histórico se refiere a dos polémicos episodios del primer mandatario. “Yo conozco a Petro”.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 12:55 p. m.
Gustavo Bolivar, Gustavo Petro Brayans
Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y la polémica con los Brayan | Foto: Juan Carlos Sierra / Presidencia

El presidente Gustavo Petro tuvo la semana pasada algunas de las expresiones más comentadas de su tiempo en el poder.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”, dijo en un consejo de ministros.

En ese mismo espacio, al tratar de defenderse de las críticas que desató por sus comentarios a la funcionaria Gloria Miranda, aseguró: “Ahora, ya no puedo hablar de las ministras porque me levantan las feministas. Abrazar ahora es misoginia… Misoginia es que le tienen asco a la mujer, pero yo no le tengo asco, lo contrario”.

El primer mandatario, además, creó una categoría en los jóvenes de barrio. “Son muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas (…) Los Brayans son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”, aseguró.

Pocos candidatos del petrismo se han atrevido a defender o comentar esas salidas de tono.

Lo hizo Gustavo Bolívar en una entrevista con María Isabel Rueda. “Yo conozco a Petro, él no quiso ofender. Todo mal”.

Luego agregó: “Esta semana, se entregaron 18.000 hectáreas en La Dorada. Esa es una noticia berraquísima. La finca donde Yair Klein entrenaba a los paramilitares se la entregaron a una universidad para que haga residencias universitarias. Pero la noticia fue el clítoris y los Brayans… Es que Petro no sabe hacer chistes. No tiene sentido del humor. No mide la reacción. Anuncian asociación nacional de Brayans”.

