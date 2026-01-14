Alias Andrea, señalada del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, firmó acuerdo para aceptar cargos. ¿Cuántos años estará en la cárcel?

La Fiscalía presentó formalmente un preacuerdo con Catherine Andrea Martínez, la mujer señalada de llevar el arma de fuego con la que fue asesinado Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá, donde se disponía a participar de un mitin político. Pagará 21 años de cárcel.

Fue capturada en el departamento de Caquetá cuando, aparentemente, pretendía internarse en la selva buscando protección de un grupo armado, al parecer, asociado a la llamada Segunda Marquetalia que, de acuerdo con las autoridades, sería la responsable de ordenar el magnicidio del precandidato presidencial.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los detalles del acuerdo al que llegó con alias Andrea para aceptar su responsabilidad y obtener así una rebaja de pena. Con esta nueva condena, serían tres las personas sentenciadas por el magnicidio.

“Participaba activamente en las actividades criminales desarrolladas por el grupo delincuencial en el rol de transportar armas de fuego para la comisión de diversos delitos lo cual lleva a inferir que estamos ante una situación vulneró de manera dolosa los bienes jurídicos tutelados, dicho comportamiento ha sido censurado por el legislador y la Fiscalía y cumplió con el deber de encasillar la conducta de esta persona en los tipos penales adecuados”, señaló la entidad.

El ente acusador le imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico o porte de armas de fuego, homicidio agravado y uso de menores para actividades ilícitas. En criterio de la Fiscalía, alias Andrea, al igual que el menor, fueron usados por una organización criminal, lo que hizo posible concluir que su participación se podría reducir a cómplice y no en grado de autoría.

Alias Andrea, señalada del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue judicializada por un ataque terrorista

Así las cosas, la pena que se fijó en el preacuerdo que se concretó en las últimas horas, fue de 21 años de cárcel y que se dejó a consideración de la juez de control de garantías para sumar las otras conductas que se advierten en la imputación de cargos y que llevó a alias Andrea a firmar el acuerdo con el ente acusador.

“Participó en este hecho, cuál fue su participación, cuál fue su rol donde recogió el arma donde, la llevó todo su recorrido después de que se cometió el homicidio, cuando fueron al sur después del homicidio y la manera como recibió las indicaciones Marroquín para que se desplazará a integrar una estructura criminal para esconderse de las autoridades, fue el mismo quien le entrega la cantidad de $1.100,000 y así desplazarse hasta la zona del Caquetá para presuntamente integrar una estructura criminal que la instruiría en manejo de drones y explosivos”, dijo la Fiscalía.

Alias Andrea habría sido contratada por alias el Costeño para participar en el atentado. Luego la envió al Caquetá con la promesa de que una “guerrilla” la protegería. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

La fiscal a cargo del proceso advirtió que el proceso de judicialización de alias Andrea se hizo teniendo en cuenta un enfoque de género que permitió establecer cómo ella desde muy joven fue vinculada a actividades criminales dada su edad y género, lo que, al igual que el menor de edad los convirtió de alguna forma en víctimas de la manipulación de adultos.