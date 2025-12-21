NACIÓN

Álvaro Uribe junto a video que compartió en redes: “Esta es la herencia de Santos, que le transferirá Petro a Cepeda”

El expresidente compartió el mensaje junto al video, esta mañana de domingo 21 de diciembre.

Redacción Nación
21 de diciembre de 2025, 12:35 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe.
El expresidente Álvaro Uribe. Foto: Anadolu via Getty Images

El expresidente Álvaro Uribe compartió un video en X en el que disidentes de las Farc le exigen a los habitantes de Putumayo y Caquetá cumplir con las extorsiones que ellos están pidiendo.

El video fue grabado por integrantes del Frente Carolina Ramírez de Iván Mordisco.

Junto al video, el expresidente Uribe compartió un mensaje que dice: “Esta es la herencia de Santos, que le transferirá Petro a Cepeda”.

En desarrollo.

Noticias Destacadas