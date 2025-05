Andrés Felipe Arias reveló plan del capo Wilber Varela, alias Jabón, en contra del expresidente Álvaro Uribe

“Es un papel, yo ahí lo tengo, no sé su señoría si lo puedo leer o no, me parece que es importante porque era como un relato de Gordolindo desde el sistema de correos de la cárcel (...) donde relata pues hechos que son, digamos, importantes, que muestran cómo efectivamente había un tema de una venganza de la mafia y del señor, creo que se llama Wilber Varela, contra el presidente Uribe, se mencionan a los (hermanos) Castaño”, contó.