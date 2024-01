Animales silvestres, los principales afectados por los incendios en Bogotá: así puede ayudarlos

Es compleja la situación que se vive en los Cerros Orientales de Bogotá, específicamente en las inmediaciones de la Avenida Circunvalar con calle 66, por cuenta de las llamas que han consumido gran parte de la vegetación. El fuego inició en las últimas horas y, hasta el momento, no ha podido ser apagado por los organismos de emergencia.

Animales silvestres, las verdaderas víctimas de la tragedia

Los animales silvestres son los principales afectados por estos incendios que están consumiendo su hábitat. Muchas especies han tenido que huir de sus refugios y llegar a la ciudad en busca de ayuda, ya que han salido heridos, no cuentan con comida y tampoco tienen un lugar para vivir.

La senadora Andrea Padilla también se ha unido al llamado por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X (Twitter). “¡Infinita empatía y compasión son los animales silvestres que buscan huir del incendio de la Circunvalar (Bogotá)! No los lastimen, no los acosen, no intenten cogerlos, salvo que estén heridos. Intenten dejarles agua”, escribió.