Antioquia logra que el Gobierno Petro por fin les permita terminar su vía al mar y el Túnel del Toyo

“Yo estoy ahí con el gobernador y la petición es sencilla, El presidente no quiere pasarle la plata a Antioquia. Entonces, por lo menos, entréguenos esa porción que queda faltando y lo construimos nosotros. Faciliten las cosas. Eso no es cualquier proyecto y él dice que son vías para los más ricos del departamento que pasan por El Poblado. Esa es una conexión estratégica de país. No es una obra solo de Antioquia. ¡Ojo presidente! ¡Ayúdele a Antioquia!”, aseguró.