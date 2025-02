Antonio García se va contra el Gobierno Petro: lo acusa de proteger las disidencias y responde si va a defender a Maduro. 10 frases impactantes

1. “Había un negocio por 12.000 kilos de cocaína con los carteles mexicanos”

El jefe del ELN habló de lo que, según él, está detrás de la guerra en el Catatumbo y explicó los origines de la reciente arremetida. “Los conflictos no nacen de la noche a la mañana. En 2016, en el Catatumbo, todas las Farc se desmovilizaron, sus comandantes y combatientes. Cuando aparecen las disidencias, se presentan como personas engañadas y que no compartían esa desmovilización. Se autorizó una relación, se les apoyó para que siguieran su lucha, expresaron su intención de rectificar prácticas pasadas, pero en la medida que se hicieron a unos espacios, volvieron con sus viejas costumbres de imposiciones”, dijo.

2. “Eso les funcionó por un tiempo a los nazis [...]. Es la doctrina que está aplicando Petro”

3. “Sin duda, se está dando una simbiosis entre ellos”

4. “El responsable material de este múltiple asesinato es Leonardo Pérez”

5. “Vamos a ver en qué terminan estas compincherías con el Gobierno y las Fuerzas Militares”

6. “Las conversaciones entraron en crisis por cuanto el Gobierno incumple acuerdos”

Pese a los actos de violencia que el grupo armado ha seguido ejerciendo contra la población civil en medio de las treguas, el jefe máximo del ELN le echó la culpa al Gobierno de la suspensión de los diálogos. “El ELN se aparta de quienes tienen esa creencia, pues no está fundamentada con base en investigaciones de la realidad. El ELN no busca la negociación como espacio u oportunidad para fortalecerse, tampoco llegar pisando fuerte a una mesa de conversaciones, son especulaciones de quienes no tienen conocimiento de la realidad. Las conversaciones entraron en crisis por cuanto el Gobierno incumple acuerdos, y luego pretende con manejo mediático presionar al ELN para que acepte lo que el Gobierno quiere. A una mesa de negociaciones no puede llegarse a cañar ni a engañar, tampoco a aceptar imposiciones. Los gobiernos confunden la rendición o claudicación con la negociación. Es posible que en sus ejercicios de preparación estos equipos del Gobierno pretendan que pueden engañar o confundir gradualmente al ELN, sacarle un preacuerdo de desmovilización como viejo truco, se les nota, pero eso no va a suceder”, dijo.