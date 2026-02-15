Política

Petro acepta propuesta del ELN para verificar su “desconexión” con el narcotráfico y pide erradicación masiva en el Catatumbo

El jefe de Estado envió un mensaje contundente frente a la sustitución de cultivos en esta zona del país, la cual será apoyada financieramente por el Gobierno.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 10:33 a. m.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre propuesta del líder del ELN, Antonio García.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre propuesta del líder del ELN, Antonio García. Foto: Presidencia/Captura de pantalla video @jhonjacome

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió en las últimas horas a la captura de cuatro integrantes del ELN en Arauca, entre quienes se encontraba alias Monchi, segundo cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la comisión Camilo Cienfuegos.

De acuerdo con labores de inteligencia militar, Monchi sería el principal dinamizador y articulador financiero de esta estructura armada y su principal rol consistía en administrar y movilizar recursos obtenidos mediante el desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas.

Antonio García, del ELN, vuelve a hablar, desde la clandestinidad, de un “acuerdo nacional”, a siete meses de culminar el Gobierno de Gustavo Petro

Junto con Monchi fueron capturados en una operación simultánea, en las veredas La Laguna y La Pesquera y el casco urbano del municipio de Arauquita, los presuntos integrantes del grupo conocidos con los alias de Calilla, Perro y Zancudo.

El jefe de Estado, en una publicación en su cuenta de la red social X, envió un mensaje contundente al ELN para que entienda que “el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico”.

Política

“El uribista purasangre tiene que estar más firme que nunca”: el llamado que hace el representante Juan Espinal para el 8 de marzo

Política

Roy Barreras y las 10 frases más impactantes de su entrevista con SEMANA: “El próximo presidente de Colombia será de centroizquierda”

Política

¿Iván Cepeda es de izquierda radical? Roy Barreras hace una radiografía del candidato presidencial del petrismo

Política

Roy Barreras cuestiona “el exceso de ingenuidad” de Petro en la paz total: “Permitió que crecieran unos ejércitos mafiosos”

Política

Ministra de Cultura rompe el silencio y se pronuncia tras escándalo por contratos que firmaron su mamá y su hermano con el Gobierno

Política

“Abelardo promete la muerte” y “dividiría a Colombia de forma muy dolorosa”, dice Roy Barreras en entrevista con SEMANA

Política

Las bodegas misóginas y violentas que defienden a Juan Carlos Pinzón atacan en redes a sus compañeras de la Gran Consulta por Colombia

Nación

Mauricio J. Gaona advierte todo lo que se juega Colombia en las urnas este 2026: 10 frases impactantes sobre lo que podría venir

Nación

Restos del cura Camilo Torres: Medicina Legal confirma prueba clave para su identificación

Confidenciales

Gustavo Petro hablará sobre la suspensión provisional del salario mínimo en alocución presidencial

Por eso, Petro aceptó la propuesta que lanzó a mediados de enero de 2026 el máximo comandante del ELN, Antonio García, para la conformación de una comisión de verificación que evalúe si la política de esa organización criminal frente a las economías ilícitas es “objetiva” y “real” en los territorios.

“Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto”, escribió el presidente de la República, al tiempo que pidió “comenzar desde ya el proceso masivo de la erradicación voluntaria de hoja de coca en el Catatumbo”.

El presidente Petro aseguró que el grupo criminal “debe ser científico e independiente a gobiernos” y que la información que suministre “debe ser entregada al Consejo sobre drogas de Naciones Unidas”.

Frente a la sustitución de cultivos ilícitos, el jefe de Estado aseguró que “será fuertemente apoyada financieramente por el Gobierno, en favor del campesinado del Catatumbo, sin diferencia ideológica, y a sus asociaciones”.

ELN pidió una comisión de verificación

Antonio García, máximo comandante del ELN, aseguró en una entrevista a mediados del mes de enero que el grupo armado ilegal no tiene vínculos con el narcotráfico y defendió su actuación en territorios como Arauca.

Antonio García, comandante del ELN, le responde al presidente Petro y le recuerda el escándalo de corrupción en la UNGRD

Según el líder guerrillero, el ELN cuenta con “información suficiente” para sostener que no participa en economías ilegales asociadas a las drogas, por lo que pidió crear una comisión para su verificación.

Se trata de una comisión de verificación que evalúe si la política de esa organización frente a las economías ilícitas es “objetiva” y “real” en los territorios donde actualmente tiene presencia la organización ilegal.

También afirmó que, de manera independiente y junto con comunidades locales, el grupo armado habría erradicado cultivos de coca en Arauca sin recibir recursos económicos del Estado ni de terceros.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre propuesta del líder del ELN, Antonio García.

Petro acepta propuesta del ELN para verificar su “desconexión” con el narcotráfico y pide erradicación masiva en el Catatumbo

Juan Espinal

“El uribista purasangre tiene que estar más firme que nunca”: el llamado que hace el representante Juan Espinal para el 8 de marzo

Roy Barreras.

Roy Barreras y las 10 frases más impactantes de su entrevista con SEMANA: “El próximo presidente de Colombia será de centroizquierda”

Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma.

¿Iván Cepeda es de izquierda radical? Roy Barreras hace una radiografía del candidato presidencial del petrismo

El precandidato presidencia Roy Barreras habló sobre la paz total del gobierno de Gustavo Petro.

Roy Barreras cuestiona “el exceso de ingenuidad” de Petro en la paz total: “Permitió que crecieran unos ejércitos mafiosos”

Yannai Kadamani Fonrodona, nueva ministra (e) de Cultura

Ministra de Cultura rompe el silencio y se pronuncia tras escándalo por contratos que firmaron su mamá y su hermano con el Gobierno

Roy Barreras y Abelardo de la Espriella

“Abelardo promete la muerte” y “dividiría a Colombia de forma muy dolorosa”, dice Roy Barreras en entrevista con SEMANA

El hoy precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón junto al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos.

Las bodegas misóginas y violentas que defienden a Juan Carlos Pinzón atacan en redes a sus compañeras de la Gran Consulta por Colombia

Vicky Dávila y Roy Barreras

Roy Barreras se refiere al comentario machista contra Vicky Dávila y le ofrece disculpas: “Me pasé y fue un mal chiste”

2273

“Puedo unir a Colombia”: Roy Barreras explica por qué genera más confianza que Iván Cepeda, y revela cómo podría derrotar a Abelardo de la Espriella

Noticias Destacadas