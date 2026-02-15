Petro acepta propuesta del ELN para verificar su “desconexión” con el narcotráfico y pide erradicación masiva en el Catatumbo

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió en las últimas horas a la captura de cuatro integrantes del ELN en Arauca, entre quienes se encontraba alias Monchi, segundo cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la comisión Camilo Cienfuegos.

De acuerdo con labores de inteligencia militar, Monchi sería el principal dinamizador y articulador financiero de esta estructura armada y su principal rol consistía en administrar y movilizar recursos obtenidos mediante el desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas.

Antonio García, del ELN, vuelve a hablar, desde la clandestinidad, de un “acuerdo nacional”, a siete meses de culminar el Gobierno de Gustavo Petro

Junto con Monchi fueron capturados en una operación simultánea, en las veredas La Laguna y La Pesquera y el casco urbano del municipio de Arauquita, los presuntos integrantes del grupo conocidos con los alias de Calilla, Perro y Zancudo.

El jefe de Estado, en una publicación en su cuenta de la red social X, envió un mensaje contundente al ELN para que entienda que “el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico”.

Por eso, Petro aceptó la propuesta que lanzó a mediados de enero de 2026 el máximo comandante del ELN, Antonio García, para la conformación de una comisión de verificación que evalúe si la política de esa organización criminal frente a las economías ilícitas es “objetiva” y “real” en los territorios.

“Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto”, escribió el presidente de la República, al tiempo que pidió “comenzar desde ya el proceso masivo de la erradicación voluntaria de hoja de coca en el Catatumbo”.

El presidente Petro aseguró que el grupo criminal “debe ser científico e independiente a gobiernos” y que la información que suministre “debe ser entregada al Consejo sobre drogas de Naciones Unidas”.

Frente a la sustitución de cultivos ilícitos, el jefe de Estado aseguró que “será fuertemente apoyada financieramente por el Gobierno, en favor del campesinado del Catatumbo, sin diferencia ideológica, y a sus asociaciones”.

ELN pidió una comisión de verificación

Antonio García, máximo comandante del ELN, aseguró en una entrevista a mediados del mes de enero que el grupo armado ilegal no tiene vínculos con el narcotráfico y defendió su actuación en territorios como Arauca.

Antonio García, comandante del ELN, le responde al presidente Petro y le recuerda el escándalo de corrupción en la UNGRD

Según el líder guerrillero, el ELN cuenta con “información suficiente” para sostener que no participa en economías ilegales asociadas a las drogas, por lo que pidió crear una comisión para su verificación.

Se trata de una comisión de verificación que evalúe si la política de esa organización frente a las economías ilícitas es “objetiva” y “real” en los territorios donde actualmente tiene presencia la organización ilegal.

También afirmó que, de manera independiente y junto con comunidades locales, el grupo armado habría erradicado cultivos de coca en Arauca sin recibir recursos económicos del Estado ni de terceros.