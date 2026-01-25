Nación

Anuncian incremento del 45.9 % en la bonificación mensual para los auxiliares de Policía

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 11:06 p. m.
El director de talento humano de la institución afirmó que es un “acto de dignificación y justicia para quienes sirven al país”. Foto: Raúl Palacios

El brigadier general Andrés Serna Bustamante, director de talento de humano de la Policía Nacional, anunció que desde este mes de enero los más de 23.000 auxiliares de la institución recibirán un aumento del 45.9% en su bonificación mensual.

“Hoy es grato informar que con el respaldo del Gobierno nacional y en el marco de la estrategia ‘Con dignidad cumplimos’ se ha autorizado el presupuesto para fortalecer su bienestar y reconocer de manera concreta su labor. A partir de este mes, su bonificación mensual tendrá un incremento del 45,9 % como un acto de dignificación y justicia para quienes sirven al país”, expresó.

En diciembre pasado, el presidente Gustavo Petro anunció que los auxiliares de Policía recibirían una bonificación similar a un salario mínimo mensual, el cual fue incrementado en un 23, 7 % quedando en $ 1.746.882.

“Duplicamos el pago de la bonificación mensual a los auxiliares y a partir del 1 de enero se les reconocerá ese salario mínimo legal mensual”, afirmó el mandatario durante una ceremonia de ascenso de oficiales de la Policía.

Los auxiliares de Policía son jóvenes entre los 18 y 24 años que prestan su servicio militar en la insitución.

En ese sentido, el servicio dura entre 12 y 18 meses y quienes deseen incorporarse para prestarlo deben acudir a la jurisdicción en la que tenga establecido su lugar de residencia.

En las funciones de los auxiliares se encuentra el permanecer en custodia y vigilancia de los bienes y las instalaciones, así como las dependencias municipales que hay en el país.

De igual manera, está el señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, junto a algunas otras disposiciones.

Entre los requisitos para quienes deseen ser auxiliares se encuentran:

  • Ser colombiano.
  • Mayor de edad y hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad, al momento de ingresar al servicio militar o los que determine la Ley.
  • Soltero y sin hijos.
  • No haber sido condenado a penas privativas de la libertad.
  • No estar incurso en indagaciones, investigaciones y/o contar con antecedentes penales, disciplinarios o fiscales vigentes.
  • No tener multa pendiente derivada de la imposición de una medida correctiva en el ámbito de los comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1801 de 2016 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
  • Para aspirantes bachilleres, acreditar el respectivo título de bachiller académico.

Gustavo Petro celular

Exclusivo: la Corte Suprema interceptó por error una línea usada por el presidente Gustavo Petro, pero a nombre de otra persona

Anuncio incremento del 45.9 % en la bonificación mensual para los auxiliares de Policía

El empleado manifestó su inconformidad en el punto de venta de la cadena.

Trabajador de Frisby denunció presuntas humillaciones durante su jornada laboral en Ibagué; el restaurante respondió

Chuzadas estafa

“Me están investigando por ayudarle al ministro”: las interceptaciones de la Corte Suprema a los congresistas, en el caso de la UNGRD

El cierre se habría presentado el 23 de enero.

Arrendador dice que le cerraron “su Airbnb en Medellín por lo que está pasando”, tras escándalo de sobrecostos en concierto de Bad Bunny

"Zulma me llama cuando muere Alicia y trata de acercarse": revelador testimonio de Juan de Bedout en proceso por muerte de su hija

La "tragedia" de ser defensor público en Colombia: maltratos, desigualdad, amenazas y falta de pagos

La “tragedia” de ser defensor público en Colombia: maltratos, desigualdad, amenazas y falta de pagos

Nicolás Alcocer Petro fue víctima de un robo en España.

Prensa española reporta que Nicolás Alcocer, hijo de Gustavo Petro, fue víctima de robo en Madrid: le quitaron una cadena de $25 millones

Fajos de dinero, disparos y homicidios gota a gota en Barranquilla

La historia secreta detrás de los asesinatos de cobradiarios en Atlántico: un poderoso capo estaría financiando estas rutas de cobro

Barranquilla, la Fiscalía y alias Gatico

Audios, testimonios y procesos bajo reserva: lo que investigan las autoridades sobre Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico. ¿Sigue delinquiendo?

