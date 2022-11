Anuncian posible cierre de Caño Cristales para temporada de vacaciones: esta es la razón

A través de un comunicado, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Manejo Especial la Macarena (Cormacarena) anunció que Caño Cristales, el río de los cinco colores que está ubicado en el municipio de La Macarena en el Meta, nuevamente será cerrado al público para esta temporada de vacaciones.

La decisión se da por la transición entre la temporada de lluvia y la primera temporada seca de la Orinoquia colombiana, situación que tiene una incidencia directa sobre los procesos naturales de la planta acuática Macarenia Clavijera, responsable de los colores de este importante sitio turístico.

“Cormacarena realizó una visita de monitoreo para evaluar las condiciones hidrobiológicas del Caño Cristales y de la planta acuática Macarenia Clavigera, con la visita se busca establecer la fecha en la que debe cerrar este ecosistema para proteger la etapa reproductiva de la planta, y así conservar el escenario natural”, explicó la entidad.

Es importante entender que en la temporada seca, las plantas entran en un periodo de descomposición que puede generar irritaciones en la piel de la gente que entra en contacto con estas. Además, la presencia humana en ese contexto también puede perjudicar los procesos de reproducción de las algas.

Teniendo en cuenta que este río, considerado como uno de los más bonitos del mundo, es el hábitat de innumerables especies silvestres únicas en el país, se hace necesario prohibir el ingreso de propios y visitantes para garantizar “calidad de la cobertura vegetal, etapa de desarrollo de la planta, tonalidad, y los niveles de caudal del afluente”, puntualizó la corporación.

Entre tanto, aclararon que el cierre de esta parte del parque no incluye otros atractivos, los cuales sí están abiertos al público y con una amplia oferta de actividades para que los turistas disfruten, a la vez que conocen las maravillas naturales de Colombia.

“La Laguna del Silencio y el Raudal Angosturas I, no fueron contemplados en esta valoración, considerando que en esta zona no hay presencia de la planta, y su equilibrio ecológico no está determinado por el nivel de lluvias que se presente en la zona.

Es de resaltar que las personas interesadas en visitar este atractivo turístico deben contactar con alguna de las agencias operadoras autorizadas por Parques Nacionales, Cormacarena y la Alcaldía de La Macarena y solicitar su derecho de ingreso y oportuna reserva.

Así las cosas, la cooperativa de la Macarena hizo un llamado a respetar las normas y la decisión tomada, medida que busca la protección del ecosistema en medio de la condiciones climáticas que atraviesa el país.

Cabe precisar que Caño Cristales, sitio que cuenta con 11 senderos ecoturísticos, recibe anualmente unos 15.000 turistas, por lo que es clave para esa actividad económica en la región teniendo en cuenta que el turismo mueve varios segmentos como hoteles, restaurantes, transporte, entre otros, siendo considerado uno de los que más generan empleo en el país.

Esta no es la primera vez que se adopta una medida de esta índole, pues en noviembre de 2021, las autoridades ambientales también cerraron Caño Cristales para proteger el área de las condiciones climáticas de sequía que se daban en ese momento. El cierre se extendió hasta el 8 de junio de 2022.