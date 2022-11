Así puede recorrer los municipios turísticos del Valle de forma gratuita

A partir de este viernes, cualquier persona podrá recorrer diferentes municipios turísticos del Valle del Cauca de manera gratuita. El único requisito para obtener el beneficio es inscribirse.

Se trata del retorno de la iniciativa impulsada por la Gobernación ‘Viájate el Valle’, a través de la cual los interesados tendrán la posibilidad de recorrer el departamento vía terrestre.

Los buses saldrán desde Cali hacia los siete municipios incluidos en el proyecto y regresarán a la capital del Valle al terminar las jornadas.

“Vuelven los buses turísticos ‘Viájate el Valle’ y queremos invitarlos a que disfruten de estos recorridos gratuitos. Queremos que vallecaucano compre vallecaucano, que disfruten de un paseo en jeep, de un delicioso sancocho y de toda una serie de actividades que ofrecen estos destinos”, dijo la gobernadora Clara Luz Roldán, quien afirma que este programa, desde 2020, ha llevado a 1.200 personas a conocer la región.

Nuestros buses🚌turísticos #ViajateElValle prenden motores🛣️

Desde el próximo viernes 2 de diciembre tendremos 2 rutas de ida y regreso los fines de semana hacia 7 municipios, totalmente gratuitas. Pueden reservar su cupo en☎️602-4852745 y a comprar vallecaucano en cada destino!! pic.twitter.com/3HzXIDte2i — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) November 25, 2022

La secretaría de Turismo del departamento explicó que los viajeros pueden reservar su viaje en la línea telefónica dispuesta para este fin: 4852745 (para llamar desde un celular añada el 602 al inicio), atendida de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Podrás reservar máximo cuatro cupos por llamada. De esta manera evitaremos que personas quieran aprovecharse y venderlos”, puntualizó la secretaría. Así mismo, precisó que “los interesados pueden reservar viajes a diferentes destinos “siempre y cuando sean máximo cuatro cupos y sean para ti en diferentes fines de semana”.

Aclara que si bien los viajes ida y regreso a los destinos son gratuitos, los planes a realizar en el municipio escogido deben ser asumidos por cada viajero, pues la idea es apoyar las economías locales. Adicionalmente, la secretaría de Turismo enfatizó que no está permitido llevar comida ni bebida a los buses.

Estos son los municipios que pueden ser visitados desde este viernes por medio de ‘Viájate el Valle’: Palmira, Trujillo, Buenaventura, Roldanillo, Ginebra, Sevilla y Calima - El Darién.

Invitamos a todos los interesados en los buses turísticos “Viajáte el Valle” a LEER muy atentamente toda la información que les estamos brindando, esto con el ánimo de brindarles la mayor tranquilidad y transparencia! @ClaraLuzRoldan @GobValle pic.twitter.com/9bssQ4pTWY — Turismo Valle del Cauca. (@TurismoValle) November 25, 2022

Los recorridos están programados para los días 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 y 23 de diciembre de 2022. Los buses saldrán desde el Parque de Las Banderas en Cali a las 6:00 a.m., con excepción del recorrido a Ginebra que partirá a las 7:00 a.m. y Palmira, que lo hará a las 8:00 a.m.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística del Valle (SITUR), entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, al departamento arribaron 2′619.145 visitantes, de los cuales 176.931 provenían del extranjero.