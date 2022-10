Aparatoso accidente múltiple en Sabanalarga, Atlántico, dejó una persona muerta

Una persona fallecida dejó un accidente de tránsito que se registró este viernes, 7 de octubre, en el municipio de Sabanalarga, centro del departamento del Atlántico.

De acuerdo con información preliminar, al menos cuatro vehículos chocaron mientras transitaban por la vía La Cordialidad.

Todavía se desconocen las causas del siniestro. Las autoridades indicaron que se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido.

Precisamente, este viernes el gobierno departamental, junto con entidades de tránsito, instalaron la primera Mesa de Articulación Interinstitucional para determinar acciones y estrategias que permitan garantizar la seguridad vial, de cara a la semana de receso escolar.

“Este es un hito importante en materia de seguridad vial en el Atlántico, porque es la primera vez que se realiza esta mesa para establecer las estrategias que se llevarán a cabo para mitigar la siniestralidad durante la semana de receso del segundo semestre del año”, destacó el subdirector de Seguridad Vial de Tránsito del Atlántico, Javier Visbal.

El funcionario agregó que participaron representantes del Gobierno nacional, desde el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los distintos organismos de tránsito en el departamento.

Roberto Daza, enlace para la región Caribe de la ANSV, explicó que durante el encuentro se tuvieron en cuenta aspectos importantes de la movilidad, los cuales permitieron identificar las medidas idóneas para la protección de los actores viales, con ocasión de la semana de receso y el puente festivo del Día de la Raza.

Accidente en Antioquia

Este viernes también se registró un aparatoso accidente en el alto de Matasanos (Antioquia) entre dos vehículos y un bus que cubría la ruta Medellín-Don Matías. Los conductores resultaron gravemente heridos, así como tres de los pasajeros del bus, quienes fueron trasladados al hospital de este municipio.

Por otra parte, el jefe de la seccional de Tránsito y Transporte del departamento, coronel Fabio Sierra, reportó normalidad en los seis ejes viales del departamento.

“Contamos con 24 áreas de protección y control. Además, con una capacidad instalada de más de 400 uniformados. Recomendamos no exceder los límites de velocidad, no hacer maniobras peligrosas, se debe hacer una revisión previa del vehículo antes de iniciar el viaje y no consumir bebidas embriagantes”, sostuvo Sierra.

En otros hechos, resultó lesionada una persona tras un fuerte choque, donde estuvieron involucrados cinco vehículos en la autopista Medellín-Bogotá km 39, jurisdicción del municipio de Rionegro, Antioquia.