Se accidentó luego de insultar una cámara de fotomultas en Medellín; el video es viral en redes sociales

Es viral en Medellín y todo el departamento de Antioquia un suceso que quedó registrado en cámaras del propio motociclista. Allí quedó el momento exacto cuando insulta con la mano a la cámara de fotomultas y dice algunas palabras, específicamente sobre la avenida las Palmas, en el Poblado. Pero la sorpresa que se llevó el hombre fue que luego de realizar el gesto se accidentó y cayó a un costado de la carretera.

El hecho sucedió en horas de la noche del pasado jueves 6 de octubre, cuando el hombre realizaba un recorrido por esta concurrida avenida, que para muchos habitantes de la capital paisa se ha vuelto cotidiano desde hace muchos años, visitar los miradores que allí se encuentran, disfrutar de la gastronomía local y generalmente compartir en pareja. El hombre, del que se desconoce su identidad, iba solo y por fortuna no tuvo lesiones de gravedad.

Aunque el golpe no fue de gravedad, no obstante, al perder el control, fue a parar contra una acera y minutos después dos personas llegaron a ayudarlo. “Uy socio qué, ¿le ayudo con la moto? ¿Está bien parce?”, le dijeron los dos hombres que lo ayudaron.

Este gesto hacia la cámara, sin duda, es el rechazo que miles de personas han tenido contra este sistema de control de la movilidad para evitar accidentes en la ciudad. Además, se ha vuelto en el calvario de cientos de personas que les toca acercarse a las oficinas de la Secretaría de Movilidad para pagar las infracciones que quedan registradas en estos dispositivos electrónicos, los cuales ya han dejado sin un peso a más de uno. No perdonan a ningún conductor que se equivoca y por eso a su celular o casa le llega la foto del momento que cometió la infracción.

Esta vía también es escenario para cientos de personas que realizan piques ilegales en las noches. Además, es catalogada como una de las avenidas en Medellín, donde más se han registrado incidentes de tránsito, donde en la mayoría de los casos es por alta velocidad.

El video, que ya supera las 17.000 reproducciones y cientos de comentarios, fue catalogado por muchas personas como irresponsable y poco ético, por poner no solo en riesgo la vida de los demás conductores sino la de él.

Por echarle un madrazo a una cámara de foto multas, un motociclista perdió el control. pic.twitter.com/ujnT5jCYae — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 5, 2022

Escándalo legal por cobro de fotomultas

SEMANA conoció la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y otros cinco alcaldes más, entre ellos los mandatarios de Cali, Yumbo, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Turbaco, por permitir que sus Secretarías de Movilidad efectúen fotocomparendos, desacatando el fallo de la Corte Constitucional. Dicha providencia pide identificar con la Cámara quién es el conductor y no hacer responsable al propietario del vehículo.

Pese a lo anterior se siguen presentando más comparendos electrónicos y crecen las denuncias de actos irregulares. Por ejemplo, existen pruebas que indican que en Bogotá se hace firmar al compareciente un formato de audiencia sin en realidad interrogarlo; además de otras denuncias por cobros irregulares.

Hugo Ospina, representante de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis (Asoprotax), indicó a este medio que desde marzo pasado interpuso la denuncia penal por presunto fraude a Resolución judicial.

“La Secretaría de Movilidad de Bogotá está incumpliendo el fallo de la Corte Constitucional. La Secretaría de Movilidad está actuando como la guerrilla en la época de las pescas milagrosas. Cuando lo cogen a usted y lo miran y lo esculcan, si no tiene plata o no se saben defender, allá lo dejan y si se sabe defender los sueltan y no le cobran absolutamente nada”, indica el líder de los taxistas.

Por lo que hizo un llamado para que la administración distrital pare esas medidas que califica como ataques. Aclara que esa situación no solo se está presentando en Bogotá, sino que en varios lugares del país “están cogiendo de cajeros automáticos a los conductores de buses, busetas, taxis, colectivos, vehículos particulares y motos, aprovechándose de la ignorancia que manejan los ciudadanos hoy en temas de tránsito y transporte”, enfatizó.

Recuerda que según lo establecido por el Alto Tribunal, ningún fotocomparendo por exceso de velocidad y otras causales es válido en Colombia. A no ser que se identifique plenamente el conductor. “La alcaldesa está incurriendo presuntamente en un fraude a resolución judicial. Cuando una Corte profiere o emite una sentencia, no le es viable en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, volver a reproducir leyes que ya fueron declaradas fuera del ordenamiento”, dijo Ospina a SEMANA.

Ospina asegura que de 5.000 comparendos electrónicos que le llegaron al gremio de taxistas, los 5.000 se cayeron, no tuvieron que pagarlas y la mayoría de ellas sin la necesidad de que un abogado mediara.

La pregunta que él se hace es por qué siguen cobrando. Según su denuncia, hay ciudadanos que han pagado por el afán de evitarse trámites engorrosos y terminan reconociendo la infracción. Esta situación, como recuerda el líder de los taxistas, va más allá de la sanción económica, pues al acumular cierto número de infracciones puede incluso ser suspendida su licencia de conducción.