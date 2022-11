Apple podrá seguir vendiendo sus productos con tecnología 4G pero con condiciones, conozca cuáles son

En fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó el fallo que negó la solicitud de prohibir la importación, comercialización y publicidad de los equipos Apple en Colombia, que tengan tecnología 4G. Con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez se resolvió una petición elevada por la empresa Ericsson en el marco del pleito que sostiene por la protección de la patente de uso de este tipo de tecnologías en todo el país.

En el análisis del caso, se rechazaron las peticiones presentadas por Ericsson para que se emitiera una nuevas medidas cautelares dirigidas a la suspensión de la comercialización de los productos de Apple, esto advirtiendo que estarían haciendo un uso indebido de toda la tecnología en el territorio nacional.

iphone redes sociales - Foto: Getty Images

“No parece lógico afirmar que la protección del derecho de patente de Ericsson impone -sí o sí- prohibirle a Apple que ejerza los derechos que considere tener en otras cortes nacionales o extranjeras, o, por el momento, en sede de medidas cautelares anticipadas, disponer que se haga publicidad relativa a la existencia del proceso, o vedar el uso de material para promocionar equipos en los que se emplee o cumpla con el estándar 4G”. precisa la decisión de 17 páginas.

El Tribunal añade que “con esta misma orientación, la cautela suplicada en el numeral 9.110 no luce necesaria, pues no está probado que Apple Colombia está desplegando acciones dirigidas a eliminar o modificar su propia correspondencia”.

Tribunal deja en firme la venta de productos Apple con tecnología 4G en Colombia. - Foto: Cortesía

Sin embargo, en la decisión, el Tribunal le ordenó al juez civil la expedición de otras medidas cautelares para proteger el derecho de patente que tiene Ericsson, como por ejemplo la constitución de una garantía suficiente y/o un pago provisorio que se concrete al reconocimiento -indexado- de las sumas que, por equipo, venía pagando Apple en cumplimiento del contrato de licencia anterior -desde luego que en relación con los dispositivos y celulares importados a Colombia-, mientras las partes no acuerden otra suma, siendo claro que la juzgadora puede optar por estas u otras medidas razonables.

Este fallo se suma al litigio legal que emprendió Ericsson en contra de Apple por lo que considera un abuso de la patente. El pasado 16 de noviembre, Cuatro meses después que el juzgado 43 del civil del circuito de Bogotá ordenara la restricción de la importación y venta en Colombia de los productos iPhone e Ipad de Apple que tuvieran tecnología 5G, el Tribunal Superior revocó estas medidas cautelares y dio vía libre para la comercializando de estos productos en todo el territorio nacional de forma inmediata.

Tras resolver una petición de revisión presentada por Apple Colombia S.A.S. el Tribunal determinó que las medidas cautelares emitidas por el juzgado ya no eran necesarias. ¿Por qué se revocó la decisión? Un dictamen pericial enviado por Apple fue clave para determinar que no se estaba violando la patente de la empresa Ericsson para la conectividad de las redes 5G.

El magistrado Jorge Eduardo Ferreira Vargas, ponente de la decisión, aseguró que, una vez notificada de la decisión del juzgado civil Apple allegó al debate un documento que “dice que no se ha presentado la infracción”. Para el togado, cuando se tomó la decisión, en medio de este complejo litigio, de suspender la comercialización de estos productos no se tuvo en cuenta la versión de la contraparte ya que no fue citada.

“Es una decisión bastante técnica”, aclaró el magistrado, hecho por el cual se tuvo en cuenta la posición de las dos partes interesadas y de expertos en el tema. En el fallo de primera instancia se advierte que Apple Colombia S.A.S. tomó una mejora técnica y la aplicó a la red 5G sin autorización de Ericsson, “como la patente otorga una serie de derechos, en ejercicio de los mismos se promovió esta medida extraprocesal sin citación de la parte contraria”.

Sin embargo, con el nuevo portazgo, el cual no fue conocido por el juez, se hizo una contrastación y se concluyó que no existió una irregularidad. “En algún pasaje de ese trabajo se dice ‘antes de obtenerse la patente en Colombia’, un mes antes, Apple perfeccionó un método y con base en ese instaló su método de 5G, nosotros no estamos haciendo de esa patente que tiene aquí en Colombia”.