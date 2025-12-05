Asesinan a joven de 26 años en Tuluá, Valle del Cauca: niña de 9 años que estaba cerca resultó herida

Un ataque sicarial ocurrido el 3 de diciembre en la urbanización El Paraíso, en Tuluá, Valle del Cauca, dejó como resultado la muerte de un joven de 26 años y provocó heridas a una menor que jugaba en la zona.

Las autoridades investigan los móviles del hecho y buscan establecer si existe algún vínculo entre la víctima y la niña que resultó herida.

La víctima fue identificada como Jhon Esteban Pedraza Delgado. Las autoridades indicaron que sicarios le dispararon en la manzana 1 de la urbanización. Pedraza Delgado fue trasladado a una clínica de la ciudad; pese a los esfuerzos del personal médico, falleció por la gravedad de las heridas.

Durante la misma acción delictiva, una niña de 9 años resultó alcanzada por un proyectil en una de las piernas. La menor fue llevada a un centro asistencial y, según lo que se sabe hasta el momento, permanece bajo observación. Por ahora, las autoridades manejan el caso de la menor como el de una bala perdida y avanzan en las indagaciones para precisar la relación entre ambas víctimas.

En redes sociales se difundieron mensajes de consternación por el crimen. Entre las publicaciones, escribieron: “Es una de las peores noticias, qué dolor tan grande nos has dejado, Jhon. No lo creo aún, no lo asimilo, niño. Te voy a recordar toda mi vida”.

La Fiscalía y la Policía local informaron que se encuentran recogiendo pruebas y recopilando testimonios para aclarar las circunstancias del ataque. Hasta el momento, no se han hecho públicos reportes sobre capturas ni sobre la identidad de los presuntos responsables. Las autoridades continúan con las diligencias propias de este tipo de investigaciones.

La situación de orden público en Tuluá ha generado preocupación entre los habitantes por la reiteración de hechos violentos en distintos sectores del municipio. En días recientes se han registrado otros episodios de homicidio que mantienen en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

Por ejemplo, a comienzos de esta semana, se reportó el asesinato de Rodrigo Hernán Duque Quintero, un hombre natural de Manizales y residente en Andalucía, quien fue atacado con arma de fuego cuando se desplazaba en una motocicleta de placas KEB-29G en la vía que conecta a Tuluá con Andalucía, en el punto conocido como la Curva de las Feas.