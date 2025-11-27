Suscribirse

Ofrecen millonaria recompensa por autores del crimen contra teniente coronel del Ejército en Cauca

El oficial fue baleado cuando regresaba a su casa.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 12:35 a. m.
Teniente coronel Rafael Granados Rueda
Teniente coronel Rafael Granados Rueda | Foto: Ejército Nacional - API

Un estremecedor crimen se registró en el departamento del Cauca este jueves, 27 de noviembre, contra un teniente coronel del Ejército. El oficial regresaba a su casa cuando sicarios se le acercaron en moto y le dispararon en repetidas ocasiones.

Así quedó el vehículo donde se movilizaba el coronel Rafael Granados Rueda, asesinado en Popayán, Cauca.
Así quedó el vehículo donde se movilizaba el coronel Rafael Granados Rueda, asesinado en Popayán, Cauca. | Foto: Suministrada a Semana.

La víctima fue identificada como Rafael Granados, un teniente coronel que combatía el narcotráfico en las regiones de El Tambo y Balboa, Cauca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el homicidio del oficial y ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con los responsables del atroz crimen.

El estremecedor crimen de un coronel del Ejército que sacude al país

“Hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que nos permita identificar y capturar a los asesinos. No descansaremos hasta que los responsables sean ubicados y llevados ante la justicia. Se incrementaron las operaciones de nuestras @FuerzasMilCol y nuestra @PoliciaColombia para cerrar el cerco, garantizar la seguridad de la población en el Cauca y apoyar plenamente el trabajo de la autoridad judicial”, señaló Sánchez.

Asimismo, el ministro envió un mensaje de solidaridad a la familia del oficial asesinado.

“A la familia de nuestro oficial, toda nuestra solidaridad, acompañamiento y respeto en este momento doloroso. Honraremos su memoria con resultados contundentes; la Fuerza Pública no se detiene y cada vida entregada por Colombia fortalece nuestra determinación de derrotar a los criminales”, agregó.

“Los sicarios lo estaban esperando en la rotonda”

SEMANA habló con un oficial amigo del teniente coronel asesinado, quien relató algunos detalles del crimen. “La información que nos suministran los del CTI es que al coronel lo estaban esperando en la rotonda que queda ahí cerca de las casas fiscales del Ejército”, dijo la fuente, quien por seguridad pidió reserva de su identidad.

Indicó que hacia el mediodía el oficial departió con varias personas en un almuerzo y luego se fue tranquilamente a seguir con su rutina.

Fachada del búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
La Fiscalía investiga el crimen de una coronel del Ejército en el Cauca. | Foto: Colprensa

“Él estaba asignado a las zonas de Balboa y El Tambo”, reveló la fuente, al señalar que posiblemente se trate de una retaliación de los grupos criminales que se han visto afectados por los golpes contra el narcotráfico.

