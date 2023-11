Asesinan a líder social del Huila y a firmante del Acuerdo de Paz en Bolívar: esto es lo que se conoce de los casos

La violencia contra los líderes sociales en Colombia no se detiene. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de un líder social en el municipio de Tesalia, en el Huila .

En el documento, el Instituto resaltó que en esa zona hacen presencia los frentes Dagoberto Ramos e Ismael Ruiz del Bloque Occidental de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, así como otras bandas de carácter local. No obstante, el crimen aún no se ha atribuido a algún grupo armado en particular.