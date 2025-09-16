Suscribirse

Nación

Así cayó extraditable del Clan del Golfo en Montería: Policía lideró el operativo

La información fue confirmada por el mayor general Carlos Triana, director de la Policía Nacional.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

16 de septiembre de 2025, 3:27 p. m.
Esposado / Esposas / Capturado / Arrestado
Imagen de referencia de un hombre esposado tras ser capturado. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por medio de una publicación en la red social X, el mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, dio a conocer sobre la captura de un sujeto que estaba al servicio del Clan del Golfo en Montería, Córdoba, y que estaba siendo pedido en extradición por Estados Unidos.

“En Montería, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol y la @DEAHQ, capturó a John Jairo García Murillo, alias ‘Bendecido’, requerido por la Corte del Distrito Este de Texas (Estados Unidos) por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas", dijo el alto oficial.

Contexto: Mujer se debate entre la vida y la muerte tras caer de un cuarto piso: su compañero sentimental la llevó a la clínica y desapareció

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, este sujeto ayudaba al envío de la droga hacia Estados Unidos por medio de lanchas.

“El extraditable, un narcotraficante que delinquía en outsourcing criminal con el ‘Clan del Golfo’, en el Urabá Antioqueño y Córdoba, tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual a Centroamérica y Estados Unidos, mediante lanchas Go-Fast”, explicó Triana.

Asimismo, indicó que el impacto económico al Clan del Golfo con esta captura es grande porque dejaron de recibir estos dineros producto del narcotráfico.

“La acción conjunta permitió afectar las finanzas criminales de la estructura en más de 30 millones de dólares y se evitó que continuara comercializando 2,5 millones de dosis mensuales”, detalló.

Los operativos por parte de la Policía Nacional no cesan en las diferentes regiones del país, donde hay presencia de grupos ilegales que están robando la tranquilidad de la ciudadanía.

“Con este nuevo y contundente golpe, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes. #SegurosCercanosYPresentes“, finalizó Triana.

Contexto: Ataque a bala en Valledupar: una mujer muerta y tres personas heridas, entre ellas, una menor de 14 años

Se espera que en las próximas haya más operativos en contra de las personas que integran el Clan del Golfo para el cobro de extorsiones, pero también para las actividades de narcotráfico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se desarrolla la agroindustria con sello de exportación desde Córdoba: los jóvenes juegan un papel clave

2. Crece la lista: Atlético Nacional apunta a uno de estos tres técnicos para reemplazar a Gandolfi

3. Clarividente colombiana advirtió sobre sucesos que golpearían al mundo; se estaría cumpliendo predicción: “Me causa mucho susto”

4. Israel inició operación ofensiva terrestre en Gaza, en medio de fuertes críticas internacionales. “Está cometiendo un genocidio”

5. Maduro ironiza con la recompensa de Estados Unidos por su captura y se compara con Messi y Darwin Núñez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MonteríaCórdobaextraditablesPolicía Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.