Así cayó extraditable del Clan del Golfo en Montería: Policía lideró el operativo

Por medio de una publicación en la red social X, el mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, dio a conocer sobre la captura de un sujeto que estaba al servicio del Clan del Golfo en Montería, Córdoba, y que estaba siendo pedido en extradición por Estados Unidos.

“En Montería, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol y la @DEAHQ, capturó a John Jairo García Murillo, alias ‘Bendecido’, requerido por la Corte del Distrito Este de Texas (Estados Unidos) por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas", dijo el alto oficial.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, este sujeto ayudaba al envío de la droga hacia Estados Unidos por medio de lanchas.

“El extraditable, un narcotraficante que delinquía en outsourcing criminal con el ‘Clan del Golfo’, en el Urabá Antioqueño y Córdoba, tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual a Centroamérica y Estados Unidos, mediante lanchas Go-Fast”, explicó Triana.

Asimismo, indicó que el impacto económico al Clan del Golfo con esta captura es grande porque dejaron de recibir estos dineros producto del narcotráfico.

“La acción conjunta permitió afectar las finanzas criminales de la estructura en más de 30 millones de dólares y se evitó que continuara comercializando 2,5 millones de dosis mensuales”, detalló.

¡‘𝗖𝗔𝗘 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗔𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟 ‘𝗖𝗟𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗟𝗙𝗢’! En Montería, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia , en coordinación con la @FiscaliaCol y la @DEAHQ, capturó a John Jairo García Murillo,… pic.twitter.com/pqYgHJgc3z — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 15, 2025

Los operativos por parte de la Policía Nacional no cesan en las diferentes regiones del país, donde hay presencia de grupos ilegales que están robando la tranquilidad de la ciudadanía.

“Con este nuevo y contundente golpe, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes. #SegurosCercanosYPresentes“, finalizó Triana.

Cae otro criminal del "Clan del golfo" con vía directa a la extradición!



La ciudadanía agradecemos el Gran trabajo de @PoliciaColombia , en coordinación con @FiscaliaCol y @DEAHQ, contra el multicrimen y el delito, logran la captura de John Jairo García Murillo, alias… pic.twitter.com/ChjmEl50G5 — Julián Guerrero (@JulianAndresGV) September 15, 2025