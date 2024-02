Así es la asfixia mecánica, motivo por el que murió Dilan Santiago, según dictamen de Medicina Legal

La muerte del niño Dilan Santiago Castro, quien fue hallado muerto el pasado 10 de febrero a varios metros de su vivienda, ubicada en la localidad de Usme, en Bogotá, mantiene inquietas a las autoridades judiciales, que trabajan para establecer cómo ocurrió todo.

Mientras tanto, el informe de la necropsia de Medicina Legal indicó que se trató de un homicidio. De acuerdo con un informe compartido a El Tiempo, la causa de la muerte de Dilan Santiago fue asfixia mecánica. Asimismo, se descartó que el pequeño hubiera sido víctima de abuso sexual.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, de España, la asfixia mecánica tiene lugar cuando algo o alguien impide el paso de aire al cuerpo. Además, se indica que este mecanismo se puede dar por cuerpos extraños, o externos, es decir, mediante el ahorcamiento, la estrangulación, el aplastamiento, la sofocación facial o el sepultamiento.

Dilan Santiago Castro, de dos años, había desaparecido el 6 de febrero. | Foto: Suministrada a SEMANA

De acuerdo con la doctora Emily Solano González, en un artículo de Scielo titulado ‘Asfixias mecánicas’, se destaca que las asfixias mecánicas se pueden clasificar en sofocación, comprensión de cuello y sumersión.

“Por obstrucción de los orificios respiratorios, que impide el paso de aire produciendo anoxia, el agente causal puede ser una tela, un material impermeable o la mano; incluso, en los casos de accidentes laborales, puede tratarse de un agente sólido como arena, granos o barro. La sofocación puede ocurrir cuando el agente obstruye los orificios respiratorios o porque aplican el peso pasivo de la cabeza hacia abajo, comprimiendo los mismos”, resalta la profesional en el artículo citado anteriormente.

Asimismo, destaca que, cuando se da una asfixia mecánica, mediante el uso de una o ambas manos, generalmente quedan estigmas ungueales que varían en número y localización.

“También heridas contusas y es necesario descartar agresión sexual. Las lesiones internas son plasmático de potasio y disminución del sodio, lo cual produce anoxia del miocardio y fibrilación ventricular (…). En algunas asfixias por sumersión podría darse inhibición cardiaca por estimulación vagal por la rápida entrada de agua a la nasofaringe y laringe o por el golpe en la región epigástrica al caer al agua”, se agrega en el artículo de Scielo titulado ‘Asfixias mecánicas’.

Mamá del pequeño pide justicia “por ley o por mano propia”

Ante los señalamientos contra la mamá de Dilan Santiago, Derly Julieth Rivas insiste en que nada tiene que ver con la muerte de su propio hijo. Por el contrario, pide que se haga justicia “por ley o por mano propia”.

“Lo único que quiero es que den con la persona [que lo hizo], porque la verdad me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor. Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable, para que él sienta lo mismo que se siente eso, sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así”, dijo Rivas en entrevista con Noticias Caracol.

Procuraduría crea agencia especial tras la muerte de Dilan Santiago Castro. | Foto: Archivo Particular, SEMANA

Además, la mamá del bebé dijo que hasta ha recibido amenazas, en medio de esta tragedia por la que atraviesa su familia.

“Las cosas no son así, ante los ojos de Dios. Él sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar se lo brindaba de corazón, porque ese era el niño que yo quería, porque yo en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me lo arrebataron de los brazos”, contó en el noticiero.

Rivas también narró a Noticias Caracol que el día de la desaparición del pequeño, minutos antes, había estado jugando con él.

“El día que él se perdió, yo jugué mucho con él en la motico, lo paseaba con esa moto. Compartía mucho con mi niño, mi niño era un niño muy amoroso, a todo mundo le daba amor. Yo no entiendo por qué hicieron eso con él. Es que eso a mí es lo que no me entra”, afirmó.