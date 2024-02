Muerte de Dilan Santiago: Padre del pequeño dio su versión frente a su fallecimiento. “Llevaba mes y medio sin tener contacto ni con la mamá ni con mi hijo”

Desde ese momento, las autoridades no han dado mayor información de las posibles causas del deceso del menor, aunque se pudo saber que el pequeño no tenía signos de violencia visibles. Sin embargo, el cadáver del pequeño Dilan Santiago fue llevado a las instalaciones de Medicina Legal para poder practicarle la necropsia y determinar las razones de su muerte.

El padre del pequeño apareció y dio su declaración

De acuerdo con lo dicho por Castro a Noticias Caracol, él no tenía contacto con Dilan ni con su madre desde hace más de un mes y medio. “Yo llevaba un mes y medio sin contacto con la mamá ni con mi hijo. Yo me encontraba en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz trabajando. Hasta el día miércoles, muy a las 4 de la tarde, me dieron la razón de que mi hijo estaba desaparecido”, dijo a los micrófonos del mencionado noticiero.