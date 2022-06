Así están las adhesiones de los políticos a las campañas de Petro o Rodolfo Hernández en segunda vuelta

El próximo 19 de junio se desarrollará una nueva jornada de elecciones en Colombia: la segunda vuelta presidencial en la que los colombianos elegirán al que será su nuevo primer mandatario. En el tarjetón, cabe recordar, aparecerán los rostros del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y del ingeniero Rodolfo Hernández.

Sin embargo, como han dicho muchos expertos, la “segunda vuelta es borrón y cuenta nueva”, por lo que en los últimos cinco días, ambos candidatos han estado en búsqueda de alianzas o al menos personajes importantes de la política que se adhieran a sus respectivas campañas, con el fin de aumentar las oportunidades de ganar la Presidencia del país.

Uno de estos es el exprecandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien en la tarde de este 3 de junio anunció que su partido político, Nuevo Liberalismo, había terminado una reunión con Gustavo Petro con el fin de definir su voto para la segunda vuelta.

“Acabamos de concluir una conversación del Nuevo Liberalismo con Gustavo Petro. El lunes comunicaremos nuestra decisión como organización política”, indicó Galán en su cuenta de Twitter.

Acabamos de concluir una conversación del @NvLiberalismo con @petrogustavo. El lunes comunicaremos nuestra decisión como organización política. — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) June 3, 2022

Cabe recordar que este partido político, fundado por el asesinado líder liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, ya se había reunido con Rodolfo Hernández el pasado 2 de junio, precisamente para oír lo que ambas campañas tenían para decir y así tener una decisión clara.

Por su parte, el excandidato Sergio Fajardo, quien obtuvo la cuarta votación en las elecciones del pasado 29 de mayo, mencionó que tiene la intención de adherirse a la campaña de Rodolfo Hernández, aunque con algunas condiciones especiales.

De acuerdo con la información filtrada, Fajardo tendría pensado que Hernández acepte para sí algunos de los puntos del plan de gobierno con los que el político paisa quería llegar a la Presidencia colombiana.

En respuesta, Hernández dijo que, aunque acepta a todos aquellos que quieran ayudar en el gran objetivo de ganar las elecciones presidenciales, no cambiará la esencia de su programa de gobierno por congraciarse con dichas personas.

“Lo que no voy a permitir es que el corazón de lo que ganó lo modifiquen los perdedores. Eso no, porque eso no fue lo que votó la gente. Mejorar sí, escuchamos, estamos abiertos, nos agrada que el doctor Fajardo esté pensando en apoyar lo que ganó con algunas propuestas que él tiene”, explicó Hernández en conversación con la Radio Nacional de Colombia.

El que sí dio el apoyo total al Ingeniero fue Federico Gutiérrez, quien quedó tercero en la primera vuelta. El candidato del Equipo por Colombia no lo pensó dos veces y al conocerse el resultado de las elecciones salió ante la opinión pública para anunciar que su voto y el de su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, serían para Hernández.

“Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para Colombia”, dijo Fico el 29 de mayo.

Petro, por su parte, ha recibido el apoyo de dos excandidatos presidenciales: Alejandro Gaviria, quien participó en la carrera política de este año, y Antanas Mockus, quien optó por la Presidencia en 2010.

El primero hizo su anuncio por medio de un video que publicó en redes sociales, en el que aseguró que, aunque tiene sus diferencias con Petro, son más las que tiene con Rodolfo Hernández.

“Con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las cortes, son mayores con Rodolfo Hernández”, expresó Gaviria en la grabación.

Por último, Mockus usó Twitter para aclarar que “más allá de las ideologías, apoya a Petro y a Francia Márquez: primero, porque confío en que la prioridad de su gobierno será proteger los derechos y las libertades. Esto requiere aprender, proponer y escuchar”.

Además, recalcó que “Colombia necesita ánimo y para ello debe recordar y proteger las iniciativas y los avances que se han hecho en los últimos años”.

De Mockus admiro muchas cosas. Tratar de meterle razón a la política, pero sobretodo su coherencia.



No es solo un discurso anticorrupción, es no ser corrupto.



Gracias Antanas por tu confianza y apoyo. https://t.co/czMzTg6AlI — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2022

“No podemos equivocarnos y no hay opción: el desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza”, añadió, haciendo mención a las propuestas de cuidado ambiental de Petro.

Y por último mencionó: “la fuerza del Pacto Histórico no está en propuestas de poder, sino en el compromiso, con la escucha y la participación de los colombianos (…) Porque representa la posibilidad de moverse hacia una política cuya prioridad es buscar una manera de vivir mejor, en lo colectivo y una manera de actuar desde la empatía, tan adormecida en este país”.