Así fue el ingreso de las Fuerzas Militares a El Plateado, donde las disidencias de ‘Mordisco’ se oponían a presencia de tropas

El Cauca es uno de los departamentos más críticos en materia de orden público en el país y en las últimas semanas una situación en particular lo puso nuevamente en la esfera pública.

Los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Defensa, Iván Velásquez, habían indicado que no había sitios vedados para la fuerza pública y que las tropas iban a ingresar al lugar. Sin embargo, el ministro Velasco señaló que no iban a entrar a sangre y fuego y no iban a ocasionar una masacre.