Así fue la carrera criminal de alias Tania, la disidente que celebraba el homicidio de militares

Tras varios meses de investigación, las autoridades capturaron a Leidy Vanesa Bolaños, alias Tania, cuyo prontuario criminal es de horror, según la Policía.

La señalan como la presunta autora del crimen de un subteniente del Ejército, el homicidio de dos policías y de tres líderes sociales.

El prontuario de horror de alias ‘Tania’, la integrante de las disidencias de las Farc en Tumaco - Foto: Suministrada a Semana

En imágenes difundidas por el Gaula de la Policía se ve a esta mujer con camuflado, sosteniendo poderosos fusiles y navegando por riachuelos, acompañada de presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.

La investigación señala que esta mujer hizo parte, al parecer, de la temida estructura de las disidencias de las Farc Adán Izquierdo, que ha cometido varias acciones criminales en el departamento del Valle del Cauca.

Luego de su paso por esta estructura, fue reclutada para que hiciera parte de la estructura Urías Rondón, que delinque en el departamento de Nariño, especialmente en el municipio de Tumaco, y de la cual es cabecilla, Luis Carlos Pinilla, alias ‘Oscar Botero’.

Alias ‘Tania’ habría participado, dice el Gaula de la Policía, en el homicidio del subteniente del Ejército Nacional Cristián Sebastián Calderón en septiembre del 2021. “El militar se encontraba realizando estudios para pavimentar una vía que beneficiaría a la comunidad en zona rural de Sevilla (Valle del Cauca)”, señaló la autoridad.

Sobre su carrera ilegal, añade la Policía que, “con una trayectoria criminal de 5 años en la organización delincuencial, “Tania”, habría participado en el secuestro de 22 soldados que desempeñaban funciones de desminado humanitario en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, en hechos presentados en septiembre del año 2020″.

Incluso las autoridades lograron interceptar comunicaciones de Tania, en donde se le escucha hablar sobre el crimen del integrante del Ejército.

“El material de prueba presentado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales fue determinante para que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Leidy Vanesa Bolaños Anacona, alias Tania, presunta cabecilla de una estructura de la columna móvil Urías Rondón de las disidencias de las Farc”, explicó la Fiscalía.

En uno de los audios, según las autoridades, alias Tania dice: Hace como unos 15 días o un mes creo yo, me llevaron para allá, ajusticiar un subteniente, entonces el mando me dijo hágalo usted y yo me puse a hacer eso y ahora tengo unas pesadillas horribles.

Cómplice: Eso no es nada.

Alias Tania: Sí, unas pesadillas.

Cómplice: Tienen que controlar la mente, no más y ya.

Lo que poco se conoce es que detrás de alias Tania, según la inteligencia de la Policía, está alias Óscar Botero. Sobre este sujeto se conoce que actualmente es el cabecilla principal de la compañía “Urías Rondón” que delinque en el departamento de Nariño, zona rural de Llorente y Tumaco.

Es el presunto responsable de atentados contra la fuerza pública y la población civil, y de extorsiones a los diferentes sectores productivos de la región.

Su expediente criminal dice que cuenta con 18 años al servicio de la ilegalidad, fue exintegrante de las antiguas FARC, pero no se acogió al proceso de paz.

Su expediente criminal dice que cuenta con 18 años al servicio de la ilegalidad, fue exintegrante de las antiguas FARC, pero no se acogió al proceso de paz.

Dentro de las disidencias estuvo en las filas de la Dagoberto Ramos, fue cabecilla Principal de la compañía “Adán Izquierdo” durante los años 2019 y 2021 y desde octubre del 2021 es cabecilla de la “Urías Rondón”.

Habría participado en el secuestro de 22 soldados que desempeñaban funciones de desminado humanitario en zona rural de Tuluá – Valle del Cauca, además de la Masacre de cinco jóvenes en zona rural del municipio de Guadalajara en Buga – Valle del Cauca, del lanzamiento de un artefacto explosivo contra CAI de la Policía en Tuluá, entre otras acciones violentas.

Como se recodará, los jóvenes fueron asesinados dentro de una finca cuando celebraban el último año escolar. Al lugar llegaron integrantes de las disidencias de las Farc Adán Izquierdo, asesinando a los cinco adolescentes a sangre fría.