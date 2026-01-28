Nación

Así fue la muerte de alias 07, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena; hubo enfrentamiento con la policía

Según las autoridades, el sujeto murió en medio de una acción enmarcada dentro de la operación Agamenón.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 5:27 p. m.
La Policía confirmó en las últimas horas la muerte de alias 07, un poderoso cabecilla del Clan del Golfo en el departamento del Magdalena.

“En zona rural de la vereda Palma de Vino, municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), resultó muerto, en desarrollo de una operación coordinada, Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido con el alias de 07, cabecilla principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo, junto a cuatro integrantes de su esquema de seguridad”, indicó la institución.

Añadió que, “de manera simultánea, se logró la captura en flagrancia de dos integrantes de este grupo criminal, conocidos como alias Jonatan y Pelo de Oro, así como la incautación de dos fusiles, cuatro pistolas, 516 cartuchos de diferentes calibres, 12 proveedores, 15 teléfonos celulares y seis radios de comunicación, elementos utilizados para el desarrollo de actividades criminales”.

Dentro del operativo explicó la Policía que “alias 07 era considerado un objetivo de alto valor, con más de veinte años de trayectoria criminal y amplia injerencia en el Caribe colombiano. Se desempeñaba como principal dinamizador de la expansión de la organización criminal, responsable de homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados, confrontaciones armadas por el control de economías ilegales y procesos de expansión territorial”.

Frente al alcance criminal de 07, señaló la Policía que “ejercía como cabecilla principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca, a cargo de las subestructuras David Mesa Peña, Rufino José Morales, Sergio Antonio Carrascal y Fernando Antonio López Polo, con un componente criminal estimado en 1.221 integrantes armados”.

De acuerdo con la Policía, a 07 y sus hombres se les atribuye “la coordinación del homicidio del subintendente Ronald Montañez Quijano, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte, ocurrido el 28 de abril de 2025 en Palermo (Magdalena), como retaliación al abatimiento de alias Chirimoya. Además, estaba vinculado al contrabando de hidrocarburos y era hombre de confianza de alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo”.

