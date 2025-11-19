Así fue la violencia física a la que habría sido sometida Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río

Después de que SEMANA reveló el presunto entrampamiento para afectar el proceso contra el expresidente Uribe, el supuesto tráfico de influencias en la SAE y las mentiras que habría dicho en la UNP para reforzar su esquema de seguridad, ahora tiene detalles de una nueva denuncia que involucra al abogado Miguel Ángel del Río con hechos de violencia física contra su expareja.

Ximena Bustamante, quien duró ocho años con Del Río y ayudó a fundar la firma Miguel Ángel Del Río SAS, contó detalles de las razones que la llevaron a separarse del abogado cercano al petrismo, quien inició una oleada de ataques contra ella luego de que salió a denunciarlo públicamente.

En medio de esa arremetida, Bustamante le contó a SEMANA que “yo empiezo a darme cuenta de que es violencia física con el tiempo. Violencia en el sentido de obstruirme para salir del lugar de la casa, porque yo siempre que me quería ir de su lado, pero él buscaba la manera de frenarme, ya sea por manipulaciones económicas y por el supuesto y ficticio reconocimiento a mi rol como profesional".

La mujer denunció que esas agresiones se fueron agravando con duros señalamientos en su contra que la relacionaban con consumo de alcohol e infidelidades, hasta el punto que la violencia psicológica pasó a las manos.

La defensa de Ximena Bustamante alertó "impunidad" en esta denuncia por la relación cercana que tendría del Río con la fiscal Luz Adriana Camargo. | Foto: No

“Una de esas veces me golpeó en la cara y pues en ese momento, él se arrodilló y me lloró y me dijo: ‘perdón, fue sin culpa, fue sin culpa, yo no quería hacerlo’, pero después con el tiempo, cuando me di cuenta quién era él, me di cuenta de que eso nunca fue un acto accidental, él sí me había golpeado a propósito“, detalló Bustamante.

Ximena aseguró que la violencia también la sentía cuando en escenarios con la familia la seguía presentando “como su esposa”, pero en privado la minimizaba, la omitía de la firma que crearon juntos y habría llegado al punto de utilizar esa relación para supuestamente aumentar su esquema de seguridad, dice la denuncia.

Además, destacó que “yo ya no quería continuar más en la relación porque había atravesado mucha violencia, me había dado cuenta de que era una persona muy mentirosa, había descubierto sus infidelidades y unos gustos particulares, que yo ya no podía verlo como una pareja sentimental. Sin embargo, como teníamos la empresa, pues era difícil para mí hacer un corte definitivo y más por la cercanía que tenía con mi familia".

“Yo no podía rehacer mi proyecto como mujer independiente debido a esa estrategia manipuladora que tenía frente a todo mi entorno", advirtió Ximena Bustamante a SEMANA.