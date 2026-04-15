Así se gestó el entramado de corrupción que embolató casi 500.000 millones de pesos en recursos de regalías

La asociación de municipios conocida como Aremca está en la médula de un escándalo de corrupción que anticipó la Fiscalía con la captura de nueve personas, todas vinculadas a un descalabro de los recursos públicos provenientes de las regalías y destinados a proyectos sociales que nunca se cumplieron.

La Fiscalía reportó el “más grande” operativo contra la corrupción en regalías en la historia del país

Para la Fiscalía, esta asociación de municipios terminó concertada en un proyecto corrupto y olvidó el objeto de su conformación, velar por la garantía y el cumplimiento de los recursos destinados a las poblaciones a través del Sistema General de Regalías (SGR). Los integrantes de esta asociación fueron capturados.

“En diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca (Arauca), Barranquilla (Atlántico) y Cantagallo (Bolívar), fueron capturados nueve de los señalados responsables de las actividades delictivas. Se trata del creador, los representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, y la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca)”, dijo la Fiscalía.

La maraña de corrupción en lo que suponía la custodia de los recursos públicos se gestó, de acuerdo con la Fiscalía, con el direccionamiento amañado de 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos. Los procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación en más de cinco departamentos.

“Los elementos materiales probatorios indican que la contratación violó los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. Asimismo, dan cuenta de la posible apropiación indebida de recursos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían cumplirse en Arauca”, explicó la Fiscalía.

Aremca, según la investigación de la Fiscalía, dejó de retener 14.000 millones de pesos que correspondían a la contribución especial de obra pública, un tributo que contempla un aporte del 5 % del valor total de los contratos suscritos con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

“Las personas capturadas, que estarían involucradas en este entramado criminal, fueron identificadas como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo”, dijo el ente acusador.

Capturado por corrupción en las regalías. Foto: Suministrada (API)

Un fiscal anticorrupción imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.